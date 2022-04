Te goed verstopt: zóveel paaseitjes worden nooit teruggevonden

En dat kan schadelijke gevolgen hebben.

Verloren eitjes

Dit jaar viert 64% van de Nederlandse huishoudens Pasen. Ongeveer eenderde hiervan verstopt chocolade eitjes. Gemiddeld verstoppen we 20 eitjes per huishouden, wat dus neerkomt op zo’n 30 miljoen (!) chocolade eitjes.

Leuk, dat verstoppen. Maar volgens de VBZ raken een heleboel paaseitjes hierdoor kwijt. De VBZ is de branchevereniging voor ondernemingen in koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten. Deze organisatie maakte een grove schatting van het aantal paaseitjes dat nooit wordt teruggevonden, en dat is niet mis.

Te goed verstopt

Het duurt soms best lang voordat alle eitjes gevonden zijn: één op de vijf eitjes wordt pas later teruggevonden. Dat betekent dat komend weekend ruim 6,5 miljoen eitjes nog even zoek blijven. Gelukkig worden de meeste eitjes snel weer gevonden, maar dat neemt niet weg dat uiteindelijk tussen de 30.000 en 150.000 eitjes voorgoed verdwijnen.

Schadelijk

Dat is toch zonde. Niet alleen omdat je nu een boel chocola mis loopt, maar ook de natuur gaat eraan. De verpakking van het eitje is namelijk heel erg vervuilend, aangezien het wel vijftig jaar kan duren voordat het aluminium verpakkingsmateriaal afbreekt in de natuur. Daarbij kan het kwijt raken van eitjes gevolgen hebben voor dieren. Chocolade is namelijk giftig voor onder andere honden en katten. Als jouw huisdier, of dat van de buurman, een chocolade-eitje in jouw tuin vindt en het opeet, kan deze overlijden.

Verstop je eitjes dus maar niet al te goed dit jaar, dat is beter voor een heleboel dingen en ook nog eens een stuk lekkerder voor jezelf. Extra tip: tel van tevoren hoeveel chocolade eieren je verstopt, zodat je weet of alles is gevonden.

Bron: VZB