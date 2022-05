Leg de tegeltjes gedurende één minuut in een emmer water. Dit zorgt ervoor dat het vocht van de lijm niet in de tegel trekt. Smeer vervolgens de houtlijm op de plaat met een lijmkam. Doe dit in fases, anders droogt de lijm voordat je er een tegel op hebt geplakt.

Als de lijm goed is gedroogd, plak je de lijst af met ducttape. Maak het voegsel aan volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet het over de tegels en was het voegsel met een spons in de voegen. Zorg ervoor dat de spons niet te nat is. Haal het overtollige voegsel weg door steeds de spons uit te spoelen en goed uit te knijpen. Herhaal dit regelmatig om te voorkomen dat er een waas van voegsel over de tegels komt. Je kunt de plaat met schroeven op een bestaand onderstel monteren, maar omdat hij vrij zwaar is, kan hij ook los op schragen of een bestaande tafel van de juiste afmetingen worden gelegd.