Teken bij je huisdier: kan je kat of hond ook de ziekte van Lyme krijgen?

De ziekte van Lyme is een infectie veroorzaakt door bacteriën die door de bloedbaan zwemmen. Deze bacteriën kunnen gewrichten, organen of het zenuwstelsel infecteren. Je kunt de ziekte van Lyme via de beet van een besmette teek oplopen. Ongeveer één op de vijf teken draagt deze bacterie bij zich.

Symptomen

Zoals je waarschijnlijk al wel weet kunnen honden teken krijgen, maar betekent dit ook dat honden de ziekte van Lyme kunnen krijgen? Ja, dit kan. Alleen zijn de symptomen bij honden meestal afwezig. Mochten ze wél last krijgen, dan kan dit weken tot maanden duren.

Overdragen

Teken hangen vooral rond in hoge grassen, bossen en moerassige gebieden. Al blijkt uit recent onderzoek dat ze ook op een gazon, op terrassen met gras tussen de tegels en in borders kunnen zitten. Wanneer mensen, honden of katten langslopen, kruipen ze op je huid. Bij honden graven ze zich in de vacht, richting de huid. Ze bijten, zuigen bloed en geven door middel van hun speeksel bacteriën door. Zo kunnen ze de ziekte overdragen. Volgens een onderzoek van de Cornell University raakt slechts 5 tot 10% van de honden besmet.

Hoe merk je dat je hond de ziekte van Lyme heeft?

In tegenstelling tot mensen, krijgen de meeste honden die besmet worden met de ziekte van Lyme geen klachten. Soms duurt het wel maanden voordat honden last krijgen van symptomen na de infectie. In dat geval kan een hond door de ziekte van Lyme last krijgen van zijn gewrichten, waardoor-ie op een poot hinkt of waardoor zijn poten slap gaan hangen. Ook zijn koorts, slaperigheid en weigeren om te eten signalen die kunnen aangeven dat je hond de infectieziekte heeft. Je ziet overigens geen rode plek als je trouwe viervoeter besmet raakt. Bij mensen is dit wel vaak het geval. De enige manier om de ziekte van Lyme echt te diagnosticeren is via een bloedtest.

Voorkomen

Het beste is natuurlijk om te voorkomen dat je hond besmet raakt met de ziekte van Lyme. Dit kan door middel van tekenmiddelen. Mocht je geen tekenbescherming hebben voor je hond, maar toch het bos in zijn geweest? Check je hond dan goed na de wandeling. Het duurt ongeveer 48 uur voordat de ziekte van Lyme overgedragen wordt na een tekenbeet, dus je hebt even de tijd. Zie je er een? Verwijder 'm dan of laat hem zo snel mogelijk door een dierenarts verwijderen.

Is de ziekte van lyme gevaarlijk voor huisdieren?

Nee, mits je huisdier goed behandeld wordt. Mocht je te laat zijn met het verwijderen van de teek en heeft je hond de ziekte van Lyme gekregen? Dan kan de ziekte gemakkelijk behandeld worden met antibiotica. Ga hiervoor langs de dierenarts.

