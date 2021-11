‘Tenenyoga’ tegen pijnlijke voeten, werkt dat nou?

Ze doen denken aan de roze teenspreiders die je voor een pedicure zou gebruiken, de Gems van YogaToes. Al zien ze er nog net iets vreemder uit. Vijf dikke blauwe bollen van gel, op een rijtje, met tussenin wat plaats voor je tenen: comfortabel lijkt het niet. Een stevig prijskaartje hebben ze ook: op Amazon betaal je er zo’n 30 dollar of 25 euro voor. Al vinden we na wat research ook alternatieven: bol.com heeft gelijkaardige teenspreiders voor mildere prijsjes. Blijkbaar is er een markt voor deze tuigjes.

De teenspreiders op bol.com en de Gems van YogaToes beloven nagenoeg hetzelfde: minder voetkwaaltjes. Ze zouden vooral hallux valgus (een pijnlijke knobbel aan de zijkant van de grote teen), hamertenen (tenen die gekromd staan) en plantaire fasciitis (hielspoor, ontstoken bindweefsel in de voetzool) verhelpen. Die laatste aandoening komt het meest voor: sporters of mensen met platvoeten, hoge wreven of overgewicht lopen er een verhoogd risico op.

Voeten voelen als nieuw

De Amerikaanse journaliste Dara Katz heeft er ook last van. “Ik probeerde mijn hielspoor al op te lossen met orthopedische voetzolen, enkelstretches, bevroren waterflessen en dure orthopedische schoenen. Maar eerlijk: niks verlichtte mijn pijn zo snel als deze bizarre teenspreiders van YogaToes”, schrijft ze op PureWow.com.

Katz koelt de Gems eerst en houdt ze dan elke avond vijftien minuten in, zoals YogaToes voorschrijft. “Tijdens de eerste sessies voelt het een beetje vreemd en oncomfortabel aan”, schrijft ze. “Maar zodra ik de Gems weghaal, voelen mijn voeten als nieuw. Minder gezwollen en minder pijnlijk.” Ze nuanceert wel dat de Gems hoogstwaarschijnlijk geen vervanging kunnen zijn voor een behandeling bij een specialist. “Maar op dít moment redden ze mijn voeten wel.”

Het idee achter de Gems is dat onze voeten te vaak in te smalle schoenen bekneld zitten. Denk aan hakken, puntige laarzen, zelfs aan sommige sneakers. Terwijl voeten in hun ‘natuurlijke’ staat juist vrij en uitgespreid willen kunnen zijn. Het resultaat: voetpijn. De oplossing? Elke avond je tenen spreiden, blijkbaar. Althans, dat zegt YogaToes.

Wat zegt de podoloog?

Goed Gevoel vraagt podoloog Paul Borgions of het echt zo simpel is. Als je tijdelijk je voetpijn wil verlichten, gelooft hij van wel. “Als de journaliste een fijn gevoel krijgt van de Gems, is het geen slechte behandeling voor haar. Ja, het is niet wetenschappelijk bewezen. Maar een behandeling die wél wetenschappelijk bewezen is, werkt ook niet noodzakelijk voor iedereen.”

Het is niet gek dat een koelend element dat je tenen spreidt, fijn aanvoelt voor pijnlijke voeten, zegt hij. “Alles wat koelt, verlicht pijn, dat is een feit. En als je op de bank ligt met deze dingen tussen je tenen, geef je je voeten sowieso rust en ruimte. In dat opzicht werken de Gems niet zo anders dan een fris voetbadje. En ja, het is niet zo leuk voor voeten om de hele dag in nauwe schoenen beklemd te zitten. Daarna je tenen de ruimte geven en frisse lucht in de holtes toelaten, voelt vast goed aan. Dat geloof ik wel.”

Maar zulke koelende teenspreiders lossen de structurele problemen in je voet, die voor de pijn zorgen, zeker niet op, vult Borgions aan. “Die hielspoor waarmee de journaliste worstelt, is een gevolg van een biomechanische fout in haar lichaam. Te korte kuitspieren, bijvoorbeeld, die ervoor zorgen dat het bindweefsel onder haar voetzool te vroeg of te lang opgespannen wordt terwijl ze wandelt. Elke avond zulke Gems tussen de tenen, fikst dat probleem echt niet.” Je kan er wel de symptomen mee verlichten, maar je pakt de oorzaak niet aan.

Voor sommige aandoeningen is het zelfs een slecht idee om de Gems te gebruiken, zegt Borgions. “Mensen – vaak ouderen – die met reuma, artrose, hamertenen of hallux valgus zitten, kunnen het beter niet gebruiken. Tenen die scheef staan, zullen door de Gems niet rechter gaan staan. En vaak zijn die tenen al niet meer mobiel genoeg om comfortabel recht te blijven staan. Je tenen spreiden kan dan zelfs een negatief effect hebben op het kraakbeen rondom het teengewricht.”

Bron: Goed Gevoel