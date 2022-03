Wanneer je lekker fanatiek aan het skiën of snowboarden bent, ga je vanzelf wat zweten en kun je tussendoor ook nog vies worden. Het vocht en vuil hebben invloed op hoe waterbestendig en ademend je skikleding is. Door de viezigheid gaat het beschermlaagje eraf en dan kan er water in de stof komen. Je skikleding wordt dan nat en jij sneller koud, en dat wil je natuurlijk voorkomen. Het is dus belangrijk dat je na je wintersport je skikleding goed wast.

Hoe was je je skikleding?

Check altijd eerst even de wasvoorschriften op het label in je skikleding. In principe kun je je vuile skikleding gewoon in de wasmachine gooien en op 30°C wassen. Het is het best om de skikleding binnenstebuiten in de wasmachine te stoppen. Je kunt fijn- of speciaal wasmiddel gebruiken maar géén wasverzachter. Als er wat vlekjes op de kleding zitten kun je deze beter eerst even goed spoelen met wat zeep.

Hang daarna de skikleding op in de schaduw en laat het zo drogen. Wanneer je de skikleding graag snel droog wilt hebben, kun je het samen met drie tennisballen in de droger doen. De tennisballen zorgen ervoor dat het dons in de kleding wordt losgeklopt.

Wat moet je niet doen?

Skikleding is waterdicht en daarom wordt vaak gedacht dat je het moet laten stomen, maar dat moet je juist níét doen. Gebruik zoals gezegd bij het wassen geen wasverzachter. En wintersportkleding moet je nooit strijken.

Hoe blijft skikleding waterdicht?

Door je skikleding te wassen, wordt het waterdichte laagje heel langzaam aangetast. Je kunt dit herkennen door de skikleding wat nat te maken: als de druppels op de jas blijven liggen, is je kleding nog waterdicht. Maar als de druppels in de jas trekken, is het een goed idee om het te wassen met een impregneermiddel. Dit kun je kopen bij een skiwinkel en andere outdoorwinkels, of via Bol.com.

Bron: Protest, Op-Wintersport