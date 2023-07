Tip van een stewardess: leg één schoen in het kluisje in je hotelkamer

Stewardess Esther deelde op TikTok een video met haar zes beste lifehacks voor in hotelkamers. Een van die trucjes: leg altijd één schoen in het kluisje in je kamer. Deze tip klinkt een beetje vreemd, maar het is geniaal. Ja, echt.

Schoen in kluisje

“Bang dat je iets kostbaars vergeet mee te nemen uit je kluisje in een hotel? Leg je schoen in het kluisje en je vergeet het niet", legt stewardess Esther in de video uit. Je gaat de deur niet uit op maar één schoen en als je de andere schoen uit het kluisje pakt, zie je de andere waardevolle spullen die je op had geborgen meteen ook liggen. Dat we het niet eerder bedacht hebben.

Handige reistips

De truc met de schoen is niet de enige handige tip die de stewardess deelt in de video. Zo laat ze bijvoorbeeld ook zien dat je een spleet tussen gordijnen op kunt lossen door de twee gordijnen aan elkaar vast te maken met een kledinghanger. Ben je in een land waar je een wereldstekker nodig hebt, maar ben je deze vergeten? Vaak kun je je telefoon ook via de USB-aansluiting in de televisie op de kamer opladen. Ook handig: de douchemutsen die vaak in de badkamer van een hotelkamer liggen, kun je ook om je vieze schoenen (die je net weer uit het kluisje hebt gehaald) heen doen zodat de rest van de inhoud van je koffer schoon blijft.

Inderdaad geniaal, toch? Esther, je hebt onze vakantie dit jaar net even wat makkelijker gemaakt.

Bron: TikTok