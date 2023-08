Tong verbrand? Dít kun je het beste doen om de pijn te verzachten

Kijk ten eerste even hoe erg de wond is. Zelfs als het in eerste instantie veel pijn doet, kan het uiteindelijk namelijk best meevallen. Dus wacht even met (verder) eten of drinken en ontspan.

Blaasjes of steken?

Ga na wat je voelt. Is het een scherpe steek of voel je blaasjes in je mond ontstaan? “Vaak krijgen we bij het eten of drinken van warme voeding zoals pizza of thee te maken met oppervlakkige verbranding van het mondslijmvlies”, legt de Amerikaanse KNO-arts dr. Payam Daneshrad uit. “Als er een blaasje ontstaat, kun je dat het beste intact houden.”

Zoek verkoeling (maar gebruik geen ijs)

Ren in ieder geval niet naar de vriezer om een ijsblokje in je mond te stoppen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ijs het genezingsproces juist kan tegengaan. Je kunt beter kiezen voor verkoeling in vloeibare vorm. “Drink iets wat kan helpen tegen de pijn”, raadt de Amerikaanse KNO-arts dr. Jason Abramowitz aan. Volgens hem is het belangrijk om je mond te hydrateren. “Water met wat zout gorgelen kan de wond kalmeren en vochtig houden.” Probeer dit bij verbranding tweemaal daags te herhalen.

Voorzichtig kauwen

De kans is groot dat je je mond bij de eerste hap al verbrandt. Het beste is om daarna eerst even wat yoghurt te eten of melk te drinken. Dat werkt verkoelend en doet het minste zeer. Kun je hierna kauwen zonder pijn, ga dan voorzichtig weer verder met het eten van die overheerlijke pizza. Wel pas als-ie goed is afgekoeld natuurlijk!

Bron: Well and Good. Beeld: iStock