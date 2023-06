Tropische vogels in het wild spotten kan dit jaar gewoon in Nederland (en híer vind je ze)

De vogels overwinteren in Afrika en trekken in het voorjaar naar Zuid-Europa. Na duizenden kilometers vliegen, zoeken ze daar in moerasgebieden een mooie plek om te broeden. Dit jaar ging dat net even wat anders.

Op zoek naar water

In het zuiden van Europa is sprake van extreme droogte, waardoor tropische vogels het gebied verlaten op zoek naar water. Ze vliegen steeds verder naar het noorden en hebben ondertussen Nederland bereikt. Kijk dus goed om je heen als je in de natuur wandelt, want wie weet spot je wel een prachtige vogel.

We hoeven je vast niet te vertellen dat wandelen in natuur gezond is, maar wist je dat vogelspotten je net zo gelukkig maakt als loonsverhoging?

Tropische vogels in Nederland

In ons kikkerlandje treffen ze in de moerasgebieden eindelijk voedselrijk water, waardoor ze hier langer vertoeven en misschien zelfs gaan broeden. Voorbeelden van Nederlandse moerasgebieden zijn De Biesbosch in Brabant, het Naardermeer in Noord- Holland en de Weerribben-Wieden in Overijssel.

Spotten maar

Welke vogels te zien zijn? Ten eerste zie je volgens Ronald Messemaker, boswachter Natuurmonumenten, in heel Nederland veel steltkluten voorbijkomen. “Dat is niet normaal”, zegt hij tegen NU.nl. Verder is de kleurrijke bijeneter ook een tropische vogel die normaal gesproken in het zuiden van Europa blijft.

De steltkluut Beeld Getty Images

De bijeneter Beeld Getty Images

Goed zoeken

Ga ook eens op zoek naar een hop of orpheusspotvogel. Vooral is een bijzondere tropische vogel, kijk maar naar de oranje-bruine kleur en prachtige kuif. De orpheusspotvogel heeft een gelige en groenige vacht, met een schattig rond kopje. Je moet goed zoeken, want het is een klein, maar wel tropisch vogeltje.

Volgens de boswachter vliegen er ook meer zuidelijke roofvogels boven ons land en dan heeft hij het voornamelijk over de grijze wouw en de slangenarend.

De hop Beeld Getty Images

De orpheusspotvogel Beeld Getty Images

De slangenarend Beeld Getty Images

De grijze wouw Beeld Getty Images

Bron: NU.nl