Tweelingen, liefhebben is ook de ander vrijlaten

Er staat weer een gloednieuwe (toekomstige) weekhoroscoop voor je klaar. Deze week moeten de Vissen gevoelens niet wegstoppen en heeft het imago van de Maagd een oppoetsbeurt nodig.

Horoscoop: 6 tot en met 12 december 2021

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

De vraag komt langs of je de juiste kant op gaat. Confrontaties met mensen uit het verleden brengen heftige emoties met zich mee. De Boogschutter kan nu een negatief patroon ombuigen. Is sorry zeggen te lastig? Zeg het met daden: doe iets waar je van nature goed in bent.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Tijd om te sparren. De Steenbok wisselt graag meningen en gedachten uit. Vooral mensen die prikkelen, brengen frisse moed. Organiseren gaat nu ook goed, je weet ieders ‘aan-knopje’ te vinden. In de liefde is sensueel genot onweerstaanbaar.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Is alles op orde? De innerlijke controlfreak roert zich. Maar wees niet bang voor verandering. Op het werk is de Waterman ambitieus. Leer van een oudere of ervaringsdeskundige. Kun je het dromen? Dan kun je het doen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Stop gevoelens niet weg. Wat hebben ze te vertellen? De Vissen kan zich wat in de steek gelaten voelen. De remedie: iemand anders helpen! Kleine gebaren doen het ’m. Geniet samen van een zelfgemaakte soep en draag het hart op de tong.

Ram 21-3 t/m 20-4

Rolt de omgeving met de ogen? Emoties laten zien is prima, maar weet wel bij wie, waar en wanneer. En mooi als je ook openstaat voor de gevoelens van anderen. Is jouw geliefde meer gesloten? Stel vaker de vraag: hoe voel je je?

Stier 21-4 t/m 20-5

De Stier wordt niet graag een ‘beginner’ genoemd. Juist dingen die je nog nooit hebt gedaan, boeien extra en prikkelen ondeugende kanten. Relaties bloeien erdoor op. Prettige bijwerking: humor is goed voor het leervermogen. Alles wat je doet met een lach beklijft.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Weet die ene je te raken in woord en gebaar? De Tweelingen reageert als een bloem die opbloeit onder de zon en weet niet hoe snel ze de gunst moet teruggeven. Ga niet compleet in diegene op. Liefhebben is ook de ander vrijlaten.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Het is alsof ‘hulp hier’ op het voorhoofd van de Kreeft staat geschreven. Wees nu alert op stress-signalen van het lichaam: ze ondermijnen de weerstand. Hobby’s waarvan je als kind genoot dienen zich aan. Beleef ze met iemand die op dezelfde golflengte zit.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Op het werk en rondom uitvliegende kinderen ervaart de Leeuw plichtsbesef. Voordeel: dat vage plan krijgt nu vorm. Waak voor obsessief gedrag bij uiterlijkheden. Lipstick op de tanden? Coupe Carnaval? Toon moedig jouw charmes door imperfect te zijn.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Een ouder(figuur) houdt de gemoederen bezig. Geef op tijd grenzen aan. Mensen zijn uiteindelijk net elastiekjes, ze veren altijd terug. Het imago van de Maagd heeft een oppoetsbeurt nodig. Je bent niet meer de persoon van toen. Laat dat zien, horen en voelen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De leefstijl van de Weegschaal heeft aanpassing nodig. Zie de lol in van uit de comfortzone stappen. Verkopen wat je niet meer nodig hebt, schept ruimte. Nieuwsgierigheid zorgt voor frisse energie. Let nu op de vragen die je jezelf stelt. Klaar voor onverwachte antwoorden?

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Deze week schrapt de Schorpioen het woordje ‘moeten’ uit haar lijst. Staar een avondje in de haardvlammen. Begin aan die stapel boeken. Doe niets. Tijdens discussies met geliefde(n) is het niet nodig om meteen te reageren. Wees wijs en broed langer op een gericht antwoord.