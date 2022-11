Ultieme cadeautip: ruilen (daar komt dus helemaal geen huilen van)

Van ruilen komt huilen, zo is ons vroeger regelmatig verteld. Maar is dat wel zo? RTL Nieuws sprak met Elif Algu – oprichter van Swap Sint, een website waarop je Sinterklaasspeelgoed kunt ruilen – en kwam tot een heel andere conclusie.

Speelgoed voor speelgoed

Door te ruilen, sla je twee vliegen in één klap. Niet alleen kost het je niets en bespaar je er dus redelijk wat geld mee (zo met de feestdagen voor de deur), je kunt tegelijkertijd eindelijk afscheid nemen van die spullen die al jaren stof liggen te vergaren op zolder. Oud speelgoed van (klein)kinderen waar niets meer mee wordt gedaan, leent zich perfect om te ruilen tegen speelgoed van andermans (klein)kinderen waar niets meer mee wordt gedaan.

Het kan ook anders, én makkelijker

Dat vond ook Elif, die het concept voor Swap Sint bedacht toen ze, na Sinterklaas te hebben gevierd, letterlijk over een stuk speelgoed struikelde. “Ik had echt even zo’n moment dat ik dacht: waar zijn we mee bezig? Ik zag ineens in dat wat wij doen, altijd maar kopen, niet zo logisch is. Dat het anders en makkelijker kon. En dat ruilen ook nog eens beter voor het milieu was, maakte het een win-winsituatie.” Wat begon met een speelgoedruilmarkt op school mondde uit in een website waarop bezoekers terechtkunnen voor tips om zelf een Swap Sint-ruilmarkt te organiseren. “Op de website kun je een toolkit aanvragen. En houd onze socials in de gaten, daar gaan we tips delen van andere ruilmarktorganisatoren, zodat we van elkaar kunnen leren.”

Ruilen zonder te huilen doe je hier

Heb je al een doos met stoffige prullaria klaarstaan en heb je op korte termijn tijd? Aanstaande donderdag (24 november) kun je bijvoorbeeld van 16.00 tot 20.00 uur al terecht op Gierstraat 5 in Haarlem. De dingen die overblijven worden gedoneerd aan Oekraïense vluchtelingen. Kijk ook eens op onderstaande websites:

HolySwap (voor kleding en boeken)

Krijgdekleertjes (kinderkleren en speelgoed)

Ruilen.nl en Swoppa (voor van alles, van postzegels tot actiefilms)

Woningruil24.nl (voor je huurhuis – ja, echt)

Doe het zelf

Heb je een hoop (voormalig) koopzieke mensen in je vrienden- en kennissenkring? Dan organiseer je gewoon je eigen ruilmarkt. Handig om daarbij rekening mee te houden, zijn de volgende dingen:

-Een thema kan handig zijn, zodat niet de één met sierkussens komt aanzetten en de ander met een messenset (tenzij jullie er allemaal volledig blanco ingaan en niet naar iets specifieks op zoek zijn natuurlijk).

-Werk eventueel met een maximaal aantal spullen per persoon. Zo voorkom je dat écht alles wordt meegenomen, ook de dingen die waarschijnlijk weinig toevoegen.

-Spreek (ongeveer) de waarde van de te ruilen spullen af. De kans is namelijk klein dat Gerda haar antieke vaas wil ruilen tegen jouw schaakbord.

Bron: RTL Nieuws