Vaker dingen alleen doen? Begin dan met deze activiteiten

Genoeg voordelen dus. Maar waar begin je, als je alleen op reis of een avond in je eentje in een restaurant nog eng vindt? Deze activiteiten zijn een mooie eerste stap.

Wandelen

Wandelen is bij uitstek de activiteit die je geweldig in je eentje kunt doen. Begin klein met een rondje in het park en breid de wandeling steeds verder uit. Je niet hoeven aanpassen aan andermans tempo, precies de route lopen die jij wilt, eindelijk naar die - al eeuwen geleden opgeslagen - podcast kunnen luisteren.. Klinkt heerlijk, toch?

Een boek lezen in een lunchcafé

De hele avond alleen in een restaurant zitten gaat voor beginners misschien een brug te ver, een snelle lunch is daarentegen beter te doen. Zeker wanneer je een goed boek meeneemt, heb je iets om handen en hoef je niet voor je uit te staren. Wedden dat die lunch zó weer om is en je zou willen dat je nog even alleen mocht blijven zitten?

Naar de spa

Als er één activiteit is die je echt voor jezelf doet, dan is het wel een bezoek aan de spa. Door de afwisseling verveel je je hier niet snel en ook dat boek - of een fijn tijdschrift - kan gewoon mee. Ga je de uitdaging in je eentje aan? Trakteer jezelf dan meteen even op die heerlijke massage die je normaal te duur vindt.

Een museum bezoeken

Voor een museum geldt een beetje hetzelfde als voor een wandeling: dat wil je het liefst op je eigen tempo doen. Als je in je eentje een museum bezoekt, kun je eindelijk al die bordjes lezen en uren staren naar dat schilderij dat je zo raakt, zónder ongeduldige vriendinnen of familieleden die al bijna bij de uitgang zijn.

Winkelen

Winkelen is nog zo’n perfecte activiteit wanneer je oefent met dingen in je eentje doen. Precies de winkels bezoeken die jíj wilt, geen zus, vriendin of man die je mening probeert te veranderen en lekker weer naar huis wanneer je geslaagd bent. Wie eenmaal alleen gaat winkelen, wil nooit meer samen.

Naar de bioscoop

Dat de bioscoop traditioneel een populaire date is, betekent niet dat je er niet alleen heen kunt. Gedurende zo’n anderhalf uur kun je toch niet praten, dus er samen of alleen heen gaan maakt weinig verschil. Als je alleen gaan toch nog een drempel vindt, neem je gewoon een extra snack. Lief voor jezelf zijn!

In je eentje aan de wandel? Dan verbrand je daar ook nog eens calorieën mee: