Valt je lepel vaak in de soeppan? Zó voorkom je dat

Het enige dat je nodig hebt is een simpel elastiekje.

Winterse kost

Pompoensoep, tomatensoep of een huisgemaakte snert: je kunt varieren naar hartelust met eigengemaakte soepen. En het is een gemakkelijke én lekkere manier om in rap tempo veel groenten binnen te krijgen. Ideaal dus, ook als je (klein)kinderen over de vloer hebt die wellicht niet de beste eters zijn.

Misère in de keuken

Het bereiden van een soep is simpel, maar het kan wel gepaard gaan met een klein beetje misère in de keuken: de lepel die nét te klein en te glad is voor de pan, waardoor-ie telkens in de pan valt. En probeer die er maar eens uit te vissen, zonder je handen te branden aan de gloeiendhete soep.

Life hack

Herkenbaar? Probeer deze lifehack dan eens: wikkel een simpel postelastiek van rubber om het uiteinde van de eetlepel. Door dit te doen creëer je als het ware razendsnel een anti-sliplaagje op de lepel, die daarna dus níet meer in de pan glijdt.

Unieke soeprecepten

Heb je nu zin om de keuken in te duiken om een lekkere soep te bereiden, maar ben je uitgekeken op de standaard soepsmaken? We zetten een aantal bijzondere soepen voor je op een rij, waarmee je net even een specialer gerecht op tafel zet:

Paddenstoelen-truffeltapenade soep

Een champignonsoep is lekker maar niet bijster origineel. Dat verandert wanneer je het een unieke twist geeft. Bij deze soep maak je gebruik van meerdere paddenstoelen én truffel, met een originele smaak als resultaat.

Knolselderijsoep met selderijolie

Het is wellicht een groente waar je niet snel aan denkt als je een soep in elkaar wilt flansen, maar wist je dat je van knolselderij de lekkerste soepen kunt maken? Het staat in een handomdraai op tafel, maar is net even wat origineler bijvoorbeeld pompoensoep.

Zachte soep van prei en kastanje

Datzelfde geldt voor soep van prei met kastanjes. Dat laatste ingrediënt ken je wellicht alleen als de gepofte variant dat dikwijls wordt geserveerd als losstaand (bij)gerecht. Maar deze soep laat zien dat kastanjes veelzijdiger zijn dan je denkt!

Het is zo’n lief gebaar: een pannetje soep aan iemand brengen. Maar wel lastig: hoe doe je dat zonder geknoei? Geloof ons: met deze lifehack gaat er geen druppel verloren. Smakelijk!

Bron: AD