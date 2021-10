Van bloembol tot vogelhuisje: 9 najaarsklusjes voor in de tuin

Met deze najaarsklusjes maak je je tuin héél blij. En jezelf ook trouwens, want tuinieren is natuurlijk hartstikke gezond.

Bloembollen planten en beschermen

Nieuwe bloembollen planten kan tot ongeveer half december. Hoe eerder je ze plant, hoe vroeger ze volgend voorjaar in bloei staan. Zet ze alleen niet tijdens een vorstperiode of bij te natte grond in de aarde. Dan kunnen ze namelijk meteen bevriezen of verrotten. Verzorg ze goed door wat dennen- of sparrentakken neer te leggen op de plekken waar je bloembollen hebt geplant. Daarmee bescherm je de kale grond - en dus je bollen - tegen de kou.

Herfstblad verwijderen

Veel bladeren in je tuin? Vergeet harken, vegen en opruimen. Je kunt er iets véél nuttigers mee doen, namelijk: ze in de borders als winterbescherming voor je planten gebruiken. Daar verbeter je zelfs de grond mee!

Gazon bijhouden

Verwijder rondslingerende bladeren van je gazon. Belangrijk, anders wordt je gras geel en in het ergste geval stikt het en gaat het dood. Als er bladeren op liggen, komt er namelijk geen licht meer bij. Als je het bijhoudt, is het minder werk dan wanneer je er een hele dag voor moet uittrekken. Nog een tip: strooi wat compost en kalk op je gazon om in het voorjaar weer van een mooie, sterke grasmat te genieten.

Onkruid wieden

Niet het leukste klusje, maar wie in de herfst en winter onkruid blijft verwijderen (óók tussen de tegels), heeft daar in het voorjaar profijt van. Je neemt als het ware een voorschot op het werk in de lentemaanden en daar ben je jezelf straks héél dankbaar voor.

Bestrating schoonhouden

Veeg wekelijks de bestrating in je tuin en je geeft mos geen schijn van kans om zich vast te zetten in de tegels.

Vogelhuisje ophangen

Nog geen vogelhuisje in de tuin? Dan is het najaar hét moment om er een op te hangen. Met koud en slecht weer schuilen vogels er graag in. Ook kunnen ze zo vast wennen voor het broedseizoen. Vogelhuisje ophangen? Met deze 6 tips is het zo gepiept.

Vogelhuisje schoonmaken

Heb je al wel een gezellig vogelhuisje in de tuin? Dan is het najaar het perfecte moment om het huisje schoon te maken. Trek handschoenen aan (het kan vies zijn!) en verwijder eerst het achtergebleven nest. Maak het huisje daarna schoon met kokend water en een harde borstel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen.

Meubels opruimen

Berg je tuinmeubelen schoon en droog op in de schuur of berging. Slim: voorzie scharnierende delen van wat olie. Verplaats de tuinslang ook naar de berging.

Bereid je voor op vorst

Staat je tuin vol met planten in pot? Maak dan een koele, vorstvrije ruimte klaar waar je je potplanten neer kunt zetten als het gaat vriezen.

Tuinvlogger Loes: zó geef je je tuin meer kleur dit najaar

Bron: TuinSeizoen, Groene Passies.