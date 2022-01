Van deze Italiaanse kaasplank loopt het water je in de mond

Kies voor een gevarieerde kaasplank vier of vijf kaasjes uit verschillende categorieën en combineer klassiekers met spannende nieuwkomers.

(Zachte) geiten- of schapenkaas

Een toegankelijke geitenkaas doet het altijd goed op je plank, lekker fris met een licht zuurtje. Wil je iets gewaagders? Schapenkaas is meestal iets pittiger en zilter van smaak.

Mild & romig

Witte korstkazen zijn romig en hebben vaak een donzig laagje, denk aan brie, camembert, de hartvormige Neufchâtel en seizoenskaas Vacherin Mont d’Or. Sommige kazen uit deze categorie lenen zich ook goed voor een warme bereiding, perfect om knapperig stokbrood in te dippen.

(Semi)harde kazen

Dit zijn stevige, soms brokkelige en vaak lang gerijpte kazen. Sommige zijn mild van smaak, andere juist scherp. Veel landen hebben hun eigen specialiteit, zoals de Zwitserse, grotgerijpte gruyère, Spaanse manchego, Italiaanse Parmezaanse kaas én natuurlijk de Hollandse oude kaas.

Roodflora

Rode korstkazen ruiken doordringend, maar hebben een milde en zeer aromatische smaak. Bekende voorbeelden zijn de Italiaanse taleggio en Franse kazen zoals Munster en Morbier. Qua opbouw worden ze vaak als een van de latere kazen van de plank gegeten.

Blauwaderkaas

De blauwaderfamilie kent veel varianten, stuk voor stuk met een intense en vaak pittige smaak. Variërend van zachte, romige gorgonzola (van koemelk) tot de pittige klassieker roquefort (van schapenmelk). Iets te heftig? Ga dan voor een mildere variant zoals magor of gormas. Dit is een blauwaderkaas die is opgebouwd uit laagjes zachte mascarpone en gorgonzola.

Dit heb je nodig voor de kaasplank • Categorie 1: Romige burrata of een mooie kaas van buffelmelk, zoals Casatica di Bufala • Categorie 2: Zacht kaasje met Italiaanse truffel, zoals Crutin • Categorie 3: Parmigiano Reggiano, of een gewaagde Testun al Barolo met een korst van druivenmost • Categorie 4: Taleggio • Categorie 5: Gorgonzola

Lekker erbij

Serveer met mooie grissini (luxe ­soepstengels), sneetjes focaccia, gemarineerde olijven, ­abrikozen-mostarda (Italiaanse chutney), halve vijgen en/of pane carasau: flinterdun Sardijns brood.

Dit heb je nodig voor de Abrikozen-mostarda

1 el stemgember, fijngehakt

100 ml witte port of witte wijn

3 el wittewijnazijn

1 tl scherpe mosterd

1 tl mosterdpoeder

200 g gewelde abrikoos

Doe alle ingrediënten in een pannetje en verwarm kort, al roerend. Doe de abrikozen in een schone pot en laat minimaal 1 nacht marineren in de koelkast.

Bereidingstijd: 10 min. | Wachttijd: 1 nacht

Dit heb je nodig voor de gemarineerde olijven

200 g olijven met pit

olijfolie, van goede ­kwaliteit

1 citroen

2 takjes rozemarijn

enkele blaadjes laurier

2 tenen knoflook, gekneusd

scheutje azijn

Doe de olijven in een schone pot en giet er olijfolie bij. Haal met een dunschiller de schil van een citroen en voeg deze toe. Doe ook de rozemarijn, laurier, knoflook en azijn erbij, draai de deksel op de pot en schud goed. Laat minimaal 1 nacht marineren in de koelkast.

Bereidingstijd: 10 min. | Wachttijd: 1 nacht

Styling: Cyn Ferdinandus | Receptuur: Victor de Launay | Fotografie: Jeroen van der Spek