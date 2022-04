Van eenvoudig ‘saai’ vest naar een gecustomized pareltje

Dit heb je nodig voor je vest:

smal schilderstape of masking tape

borduurgaren DMC Mouliné Special

wolnaald

Zo pimp je jouw vest:

Plak met tape vormen op het vest, naar voorbeeld of op gevoel. Hierdoor weet je precies welke lijn én welke breedte je moet volgen met borduren. Trek de tape tijdens het borduren telkens een stukje omlaag, zodat je de lijn netjes blijft volgen. Knip een lang stuk borduurgaren af en borduur met een dubbele draad - hierdoor krijg je direct een mooi vol borduureffect - met de running stitch, de meest basis borduursteek die er is. Kom van de binnenkant van het vest met de naald door de wol heen. Ga een stukje verder (breedte aanhoudend tape) weer met de naald door de wol naar de binnenkant van het vest. En kom dan weer met de draad naar voren. Ga steeds met een gelijke afstand door de wol heen (laat alle steken dicht tegen elkaar aan vallen). Herhaal totdat je alle vormen hebt geborduurd. Stik daarna horizontale lijnen random over het vest, op dezelfde manier, maar laat iets meer ruimte over tussen de borduursteken, zodat het effect wat luchtiger is. De horizontale lijnen zorgen ervoor dat alle vormen samenkomen en er een mooi geheel ontstaat. Hecht de open eindjes aan de achterkant van het vest goed af door er een dubbele knoop in te leggen.

Tips:

Kies borduurgaren in contrasterende kleuren, let daarbij op de basiskleur van je vest of trui. Heel mooi: de combinatie aardetinten met een roze en blauwe accentkleur, waardoor de borduursels echt opvallen

Het voordeel van een ribgebreid kledingstuk is dat je nog makkelijker rechte lijnen borduurt; je kunt de riblijn gewoon volgen.

Gebruik DMC Mouliné Special borduurgaren voor het mooiste resultaat. Mouliné is gemaakt uit de beste lanvezelige katoen ter wereld, heeft een mooie glans en de kleuren vervagen niet.

DIY & styling: Janneke Peters. Fotografie: Sjoerd Eickmans.