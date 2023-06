Van opblaasbad tot zonnescherm: dít kun je allemaal schoonmaken met groene zeep deze zomer

Al sinds de jaren vijftig kunnen veel Nederlanders niet zonder: het natuurlijke wondermiddel groene zeep. Met dit goedje ga je allerlei vuil te lijf, van vieze houten vloeren tot vette keukens en muffe badkamers. Wist je dat ook in de zomer groene zeep je beste vriend is? Déze vijf typische zomerklusjes ga je te lijf met dit ouderwetse schoonmaakmiddel.

5 onverwachte zomerklusjes met groene zeep

Barbecuerooster

Begin met schoonmaken als het rooster nog een beetje warm is, zodat de resten niet helemaal aankoeken. Is het rooster niet heel vies, maak dan een sopje van groene zeep en lauwwarm water. Verwijder het vuil met een sponsje. Krijg je het vuil er niet af, smeer het rooster dan in met zachte groene zeep en leg het een nachtje in het gras. De volgende ochtend, wanneer het gras vochtig is, kun je het vuil alsnog verwijderen met een sponsje.

Opblaas- en opzetzwembad van pvc

Spuit eerst het bad schoon met de tuinslang en schrob het daarna met een sopje van groene zeep. Hiermee verwijder je de vette aanslag van het pvc. Spoel daarna alles goed af en laat het zwembad goed drogen voordat je het opbergt. Zo voorkom je schimmel.

Zonnescherm

Ook een verweerd zonnescherm met vogelpoep en ander vuil pak je aan met een emmer water en groene zeep. Borstel eerst al het grove vuil eraf met een zachte borstel en ga daarna verder met het sopje. Borstel het hele zonnescherm en niet alleen de vlekken, anders kan er kleurverschil ontstaan. Laat een kwartier intrekken en spoel daarna af met de tuinslang of een natte doek. Laat goed drogen.

De buitenkant van je camper of caravan

Ga je deze zomer op pad met een camper of caravan? Dan weet je dat deze bij thuiskomst een opfrisbeurt nodig heeft vóór je ’m weer naar de stalling brengt. Ook daarvoor kun je groene zeep tevoorschijn toveren. Zet om te beginnen je camper of caravan in de schaduw, om de kans op vlekken te verkleinen. Gebruik een sopje van groene zeep en een zachte borstel om de buitenkant schoon te maken.

Op hardnekkige vlekken, zoals vogelpoep, kun je pure groene zeep gebruiken. Spoel alles goed af met de tuinslang en droog natte plekken na met een theedoek. Handig om te weten: ook de luifel en de stoelbekleding kun je schoonmaken door deze te borstelen met een sopje van groene zeep.

Vlekken van zonnebrandcrème op kleding

Breng de groene zeep aan op de vlek, laat een paar uur intrekken en schrob de vlek vervolgens met een zacht borsteltje (zoals een tandenborstel). Was het kledingstuk daarna in de wasmachine volgens de wasvoorschriften. Herhaal dit nog een keer als de vlek niet weg is.

Ook de groene aanslag op je terras verdwijnt als sneeuw voor de zon met groene zeep. Boer Tom laat zien hoe:

