Heb je niet zo veel ruimte op het balkon, maar wil je wel bloemen en planten om de boel wat op te vrolijken? Dan hebben wij een mooi doe-het-zelf project voor je: het maken van een hippe palletplantenbak. Je hoeft er niet eens groene vingers voor te hebben, want het is hartstikke gemakkelijk om te doen.

Volg de stappen en fleur je balkon op met je compleet zelf ingerichte palletplantenbak. Gezellig met bloemen, planten én hij neemt weinig ruimte in beslag. Vind je het leuk om zelf kruiden te kweken? Zo heb je ze makkelijk bij de hand.

Wat heb je nodig?

1 pallet (verkrijgbaar bij de supermarkt of een bouwmarkt)

2 zakken tuinaarde

tuinbouwplastic

schaar

niettang

nietjes voor in de niettang

schuurpapier

plantjes (tel de openingen in de pallet + de 2 openingen van de bovenkant. Er gaan zo’n 6 plantjes in een opening)

Hoe ga je te werk?

Stap 1

We gaan er voor het gemak van uit dat je de pallet en de andere benodigdheden al hebt verzameld. Schuur de pallet eerst licht op, om splinters te voorkomen.Leg de pallet met de mooie kant (de kant die je aan het graag zou willen zien) naar beneden op de grond. Leg het tuinbouwplastic over de pallet zoals hij nu ligt. Dit plastic wordt de achter-, zij- en onderkant van je plantenbak. Knip het tuinbouwplastic op maat, zorg ervoor dat het de onder- en zijkanten bedekt!

Tip: vouw het tuinbouwplastic dubbel voor extra stevigheid later.

Stap 2

Pak de schietniettang erbij met de nietjes erin. Het tuinbouwplastic ligt al op maat geknipt op de achterkant van de pallet. Begin aan de bovenkant met het vastnieten van het plastic. Begin in één van de bovenhoeken en werk naar de andere bovenhoek. Zorg ervoor dat je het plastic strak houd en schiet er om de 3 cm een nietje in.

Heb je de bovenste rand gedaan? Ga dan door met het vastnieten van de andere randen. Probeer het plastic overal strak te trekken, zodat de aarde er later niet uit kan vallen en je plantjes stevig ingepakt zitten. Vergeet de toekomstige onderkant van de palletplantenbak niet. Zitten alle randen vast? Schiet dan ook een aantal nietjes in het geraamte van de pallet. Ook dit zorgt voor extra stevigheid.

Stap 3

Als het tuinbouwplastic overal is vastgeniet, kan de aarde over de bak worden verdeeld. Gooi de zakken aarde op de pallet en verdeel de aarde vervolgens over de openingen in de pallet. De pallet mag goed gevuld worden, want het is de bedoeling dat de planten wat uitsteken.

Dan is het nu tijd om te gaan planten! Begin boven op de pallet en werk richting de onderste openingen op de pallet. Verdeel de planten, bloemen en/of kruiden helemaal naar eigen smaak. Zorg ervoor dat er geen aarde meer te zien is of er aarde uit kan vallen.

Stap 4

Laat de pallet zo een aantal (bijvoorbeeld 2) weken liggen en geef de plantjes water waar nodig. De plantjes hebben even de tijd nodig om te wortelen. Als je de pallet te snel overeind zet, is de kans groot dat er planten uitvallen of de boel naar beneden zakt. Na een aantal weken kun je de palletplantenbak rechtop zetten en genieten van je fleurige planten, bloemen of kruiden op balkon!

Boer Tom laat in deze video ook zien hoe je verticaal kunt tuinieren met een palet:

Bron: Eyeinspired.nl. Beeld: Lifeonthebalcony.com, Shutterstock