Van slag door de radio? Dít zijn de oude en nieuwe radiofrequenties

Het was in juli een soort stoelendans op de FM. Door de veiling van FM- en DAB-vergunningen is er het één en ander veranderd in de radiowereld. Radio 10 neemt namelijk de frequentie van radio Veronica over, DPG Media gaat ervan door met de plek van radio 10 en Radio Veronica krijgt de FM-frequentie van SLAM! Pfff... snap jij het nog?

Handig overzicht

Om het voor jou als luisteraar overzichtelijk te houden, zetten we alle oude én nieuwe radiofrequenties op een rij. Zo weet je precies op welke FM-frequentie je voortaan moet zijn.

Nieuwe radiozenders

JOE

DPG Media bemachtigde tijdens de veilig één extra FM-frequentie en komt met een nieuwe radiozender: JOE. Hier zullen vooral classic hits van artiesten uit de laatste drie decennia, zoals Michael Jackson, Queen, Madonna en Tina Turner, gedraaid worden. Het concept vertoont veel gelijkenissen met de Belgische DPG-zender JOE, die al sinds 2009 op de Vlaamse radio te beluisteren is.

De doelgroep? ‘Frisse veertigers’, maar wie zijn dat eigenlijk? “Ze hebben herinneringen aan de liedjes die worden gedraaid, maar zijn niet in die tijd blijven hangen”, zegt Iwan Reuvekamp, programmadirecteur bij JOE tegen NU.nl. “Ze gaan mee met nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van telefoons.”

Financial News Radio / Radio4All

Financial News Radio is verplaatst en wordt over een tijdje overgenomen. De nieuwe zender Radio4All is namelijk nog niet klaar om uit te zenden. Sinds 1 september is er dan ook alleen maar ruis te horen. Vanaf 1 november wordt er pas radio gemaakt op Radio4All, zegt de nieuwe zenderbaas Giel Beelen.

Ze zijn nog druk bezig met de voorbereidingen. Het wordt volgens Beelen ‘echt vernieuwend concept’. “Het wordt een zender met allerlei verschillende programma’s, met allerlei soorten makers, muziek en onderwerpen”, zegt hij.

Welke zijn weg?

Ook SLAM! en Sublime zijn vanaf vrijdag 1 september niet meer op hun oorspronkelijke landelijke FM-frequenties te beluisteren. Je kunt SLAM! wel nog online, via DAB+ of de digitale kabel horen. Sublime is exclusief beschikbaar via internet en DAB+ via kanaal 9C, de huidige DAB+ frequentie van Nostalgie.

Oude en nieuwe radiofrequenties

Verschillende radiozenders beginnen vanaf 1 september op een nieuwe plek. Ook zijn er dus een paar nieuwe radiozender bijgekomen. Hieronder een duidelijk overzicht:

Deze FM-frequenties blijven hetzelfde

Qmusic - 100.4 / 100.7 FM

Radio 538 - 102 FM

Sky Radio - 101 FM

BNR Nieuwsradio - 91.3 / 100.1 FM

100% NL - 104.4 / 104.6 FM

Let op! Deze FM-frequenties veranderen

Radio 10 - 103.0 / 103.2 FM

Radio Veronica - 91.1 / 95.2 FM

JOE - 103.8 / 104.1 FM

Radio4All - 90.5 / 90/7 FM

Bron: Rijksoverheid, NU.nl