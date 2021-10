Van tonijn tot lekkerbekje: deze visvervangers zijn het proberen waard

De laatste 50 jaar is de visconsumptie verdubbeld (!). Niet zo verrassend dus, die overbevissing, maar wel ernstig. Bijna een derde van het zogenaamde ‘visbestand’ (de omvang en variatie van vissen) wordt overbevist, en dat neemt naar verwachting alleen maar toe. Die overbevissing komt trouwens niet alleen door de vissen die we daadwerkelijk eten; ook de bijvangst zorgt ervoor dat meer vissen het water uitgaan dan er weer bij komen. In de visnetten belanden namelijk ook miljoenen dieren waarop niet gevist wordt, zoals haaien, zeeschildpadden, walvissen en dolfijnen. Niet om vrolijk van te worden. Gelukkig zijn er veel manieren om je stukje vis te vervangen, en daarbij hoef je op smaak en voedingsstoffen niet in te leveren. Over die voedingstoffen gesproken...

Voedingsstoffen

Vis wordt vooral als gezond bestempeld door de omega-3 vetzuren; onverzadigd vet waar je hart- en bloedvaten van opknappen. Goed nieuws: je hebt geen vis nodig voor deze vetzuren. De vis heeft die omega 3 namelijk ook niet van zichzelf; die haalt ‘m gewoon uit de algen en het zeewier. En als die vis dat kan, kunnen wij dat ook. Ben je geen fan van culinaire hoogstandjes met zeewier? Met plantaardige capsules - gemaakt uit algen - ben je zo klaar.

Tonijn

Oke, die capsules zijn natuurlijk fijn, maar ze maken je rijstschotel niet veel lekkerder. Wanneer je vooral op zoek bent naar een vervanger voor de smaak, kun je prima in de supermarkt terecht. De visvrije tonyn van de Vegetarische Slager bijvoorbeeld. Een ideaal vegetarisch alternatief voor in je tonijnsalade. Wist je trouwens dat je die ook helemaal vegan kunt maken? Met een flinke portie kikkererwten zet je zo een fijne vegan tonijnsalade op tafel.

Vissticks en -burgers

Ook je snelle vissnack hoef je niet over te slaan, want daar zijn prima alternatieven voor bedacht. De populaire vegan vissticks van Woezel & Pip (Jumbo) bijvoorbeeld, of van grote spelers als Vivera, Meat Free Days en Vegafit. En dat geldt ook voor de visburgers; in de supermarkt vind je ze gewoon visvrij. Hoeft het van jou niet per se op een echte visburger te lijken? Dan zijn de burgers van zeewier ook zeker het proberen waard. De grote koning van de zeewierburgers is - hou je vast: The Dutch Weedburger Umami Master; gewoon uit de Oosterschelde. Oh ja, vegan lekkerbekjes zijn tegenwoordig ook een ding!

Zalm

Inclusief het mooie roze kleurtje: veganistische zalmfilets. Met sojabonen en lijnzaadolie is het de producenten gelukt: veganistische zalmfilets, inclusief het mooie roze kleurtje. Ook die bak je gewoon in de koekenpan, of je zet ze in de oven.

En alle andere vissen...

De namaakversies van makreel, ansjovis, kabeljauw en andere populaire vissen laten voorlopig nog even op zich wachten. Schrale troost: ze zijn vaak prima te vervangen door plantaardige producten. Libelle zette de plantaardige truckjes voor je op een rij.

Bron: WWF, Voedingscentrum en Vegan Challenge.