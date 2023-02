Vanaf wanneer is het weer licht buiten tijdens het opstaan? Een handig overzicht per week

Niets zo fijn als opstaan door de opkomende zon, niet door een wekker die je uit je diepe slaap haalt. Stel, je staat dagelijks rond 7.00 uur op. Of zelfs al om 6.00 uur. Vanaf welke datum is het dan (eindelijk) licht buiten?

WANNEER IS HET LICHT BIJ HET OPSTAAN?

Daarvoor is het handig om te kijken naar hoe laat de zon opkomt in Nederland in 2023. Omdat we op het moment van publiceren nog in de wintertijd zitten, maken we een lijstje voor zowel nu als straks (zomertijd). Bekijk het overzicht hieronder of dit uitgebreide bestand van KNMI als je benieuwd bent naar de tijden voor de rest van het jaar.

Zonsopgang tijdens de wintertijd

4 februari: 8.16 uur

11 februari: 8.03 uur

18 februari: 7.50 uur

25 februari: 7.35 uur

4 maart: 7.20 uur

11 maart: 7.04 uur

18 maart: 6.48 uur

25 maart: 6.32 uur

Zonsopgang tijdens de zomertijd (vanaf 26 maart)

1 april: 7.16 uur

8 april: 7.00 uur

15 april: 6.44 uur

22 april: 6.29 uur

29 april: 6.15 uur

6 mei: 6.02 uur

13 mei: 5.50 uur

Bron: KNMI