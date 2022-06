Veel honden op operatietafel: laat satéprikkers niet rondslingeren bij de barbecue

Verschillende dierenartsen en dierenpensions waarschuwen op social media voor rondslingerende satéprikkers. Al bij verschillende honden hebben ze prikkers moeten verwijderen.

Darmen beschadigen

Ga je dit weekend nog barbecueën? Hartstikke gezellig. Vaak mag de hond lekker los in de tuin, want die hoort er natuurlijk ook bij. Maar wat als hij onbedoeld een satéstokje heeft gegeten? Dan moet je zo snel mogelijk dierenarts bellen. Een satéprikker is levensgevaarlijk. De scherpe punt kan de slokdarm, maag en darmen ernstig beschadigen.

Niet te lang wachten

Let dus heel goed op als je gaat barbecueën en laat geen stokjes slingeren. Mocht je zien dat een hond of kat een satéprikker inslikt? Dan is het belangrijk dat je gelijk actie onderneemt. Ook al heeft het dier er nog geen last van. Wacht je te lang? Dan wordt je misschien wel doorverwezen naar een chirurg. Het duurt gemiddeld 4 à 6 uur voordat prikker doorgaat naar de darmen en daar schade aanbrengt.

Onder narcose

Hoe eerder je bij de dierenarts bent, hoe makkelijker de dierenarts bij het stokje kan. De hond moet dan onder narcose en de dierenarts brengt via de bek een endoscoop aan. Dit is een slang met een cameraatje. Als hij dan de prikker ziet, kan hij met een tangetje het stokje eruit trekken. Klinkt akelig, en dat is het ook. Voorkomen is daarom altijd beter dan genezen. Kortom: laat dus geen stokjes slingeren en gooi ze gelijk weg.

