Veel regen in Nederland? Valt mee: dít zijn de 5 natste plekken op aarde

Om een goede vergelijking te trekken, is het belangrijk om te weten dat in Nederland gemiddeld 853 millimeter regen per jaar valt. Per dag is dat zo’n 2 millimeter. Dat klinkt misschien als (heel) veel, maar de regen hier valt werkelijk in het niet vergeleken met de hoeveelheid regen op de natste plekken op aarde.

1. Lloró, Colombia

Bovenaan de lijst staat Lloró, een Colombiaans dorpje in het departement Chocó. Schrik niet: hier valt jaarlijks ruim 13.000(!) millimeter regen. Dat is vijftien keer zoveel als in Nederland. Lloró is daarmee de natste bewoonde plek op aarde.

2. López de Micay, Colombia

Op ongeveer 340 kilometer ten noordwesten van Lloró, in het departement Cauca, ligt Lopéz de Micay. Ook hier valt jaarlijks bijna 13.000 millimeter regen: 12.892 om precies te zijn. Beide Colombiaanse plekken zijn zo nat omdat Colombia slechts twee seizoenen kent: het droge- en het regenseizoen. Het regenseizoen loopt van april tot en met juni én in oktober en november.

3. Mawsynram, India

De allernatste plek in Azië is gelegen in het Indiase district Meghalaya en heet Mawsynram. In dit plaatsje valt ieder jaar maar liefst zo’n 11.875 millimeter regen, bijna veertien keer zoveel als hier. 1985 was een recordjaar met 26.000 millimeter en dus 26 meter regen. Je kunt het je haast niet voorstellen.

4. Cherrapunji, India

De Indiase plek Cherrapunji is qua regenval vergelijkbaar met Mawsynram: hier valt zo’n 11.777 millimeter regen per jaar. Het bergdorpje heeft zelfs het wereldrecord van de meeste regen per jaar (26.461 millimeter) én per maand (9.300 millimeter) op z’n naam staan. Tijdens die natste maand viel er een heel IJsselmeer uit de lucht.

5. San Antonio de Ureca, Equatoriaal-Guinea

Afrika, nat? Blijkbaar wel: in San Antonio de Ureca valt jaarlijks zo’n 10.450 millimeter regen. Daar is wel een verklaring voor: San Antonio de Ureca ligt niet op het Afrikaanse vasteland maar op Bioko, een eiland voor de kust van Kameroen. Grappig: tijdens het droogseizoen, van november tot en met maart, valt hier nauwelijks regen. Moet je nagaan hoeveel er dan wel niet in het regenseizoen valt.

En Nederland?

Weer even terug naar ons koude, maar dus niet bijster natte kikkerlandje. De natste plek hier is de Veluwe, met zo’n 925 millimeter regen per jaar. Een lachertje!

Bron: Hetweermagazine.nl, Weeronline.nl, Blog.tix.nl