Veilig (elektrisch) fietsen: 7 tips om niet te vallen bij glad weer

Durf jij ondanks het koude weer nog de fiets op? Met deze handige tips fiets je veilig door weer en wind!

Zó voorkom je uitglijers bij glad weer

1. Ga voor zachte banden

Normaal gesproken fiets je graag op harde banden omdat je dan een stuk sneller gaat, maar bij glad weer gelden andere regels. Wanneer de bandenspanning wat lager is en er dus niet te veel lucht in je banden zit, heb je juist betere grip op het wegdek. Laat daarom wat lucht uit je banden ontsnappen, zodat de kans op een valpartij kleiner wordt.

2. Zet het zadel lager

Zet gelijk ook even het zadel wat lager. Zo kun je makkelijker met je voeten bij de grond en is de kans kleiner dat de controle over de fiets verliest.

3. Controleer je remmen

Je remmen zijn héél belangrijk, vooral in de winter. Controleer daarom goed je remblokken en -kabels voordat je vertrekt. Zorg er ook voor dat je niet te hard remt als het glad is en gebruik altijd allebei de remmen, zodat je niet slipt.

4. Kies de juiste route

Ga bij glad weer niet automatisch voor de kortste route. Sommige wegen worden niet gestrooid of zijn simpelweg gladder dan de anderen. Vermijd glinsterende wegen of loop dit gedeelte voorzichtig met de fiets in de hand.

5. Fiets niet te dicht langs de stoep

Wanneer de weg of het fietspad is gestrooid of geveegd, zijn de zijkanten vaak niet meegenomen. Hier kan het dus nog steeds erg glad zijn. Fiets daarom niet te dicht langs de rand van de weg en pak juist de stukken waar veel andere fietsers of auto’s overheen zijn gereden.

6. Houd je handen aan het stuur

Het klinkt logisch, maar toch fietsen maar weinig mensen met beide handen aan het stuur. Hoe meer controle je hebt over de fiets, hoe kleiner de kans dat je valt. Ook nu geldt: hou die smartphone in je jaszak of tas, zodat je de volledige focus hebt op de weg en het verkeer.

7. Ontspan

Wanneer je heel krampachtig en langzaam fietst, ben je veel minder stabiel en is de kans op een slippertje véél groter. Let wel op: fiets ook niet te snel, want een ongeluk zit in een klein hoekje.

Elektrische fiets

Wanneer je hartje winter op een elektrische fiets stapt, is het raadzaam om niet te snel te fietsen. Je bent waarschijnlijk gewend om altijd een tandje bij te zetten, maar als het glad is ga je dan ook éxtra hard onderuit. Pas dus goed op! Zet bovendien de maximale ondersteuning niet (!) aan. Hierdoor raak je de controle over je trapkracht kwijt en verlies je voeling met het wegdek.

