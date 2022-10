Verbrand je meer calorieën met buiten lopen of met lopen op de loopband?

Libelle legt het je haarfijn uit en kan je direct vertellen dat beide vormen sowieso al hartstikke goed zijn. Maar met het één verbrand je toch iets meer calorieën dan met het ander.

Voordelen van de loopband



Wanneer je snel last hebt van je gewrichten, is hardlopen op een loopband een iets beter idee voor jou. De egale ondergrond en voornamelijk de demping die verwerkt is in loopbanden, maakt het minder belastend voor je lichaam. De kans op blessures is dus een stuk lager dan wanneer je buiten rent.

Trainen

Ook voor trainingen is een loopband erg handig. Je kunt werken met circuits, je kunt de snelheid aanpassen en zelfs gedoseerd hellingen in je hardloopsessies toepassen. Omdat je ook niet te maken hebt met weersomstandigheden die het hardlopen kunnen tegenwerken, is de loopbaal ideaal voor mensen die serieus trainen.

Meer voordelen van de loopband:

Handig te combineren met krachttraining als je toch al in de sportschool bent

Je hoeft niet te letten op andere weggebruikers

Je hoeft niet te stoppen, bijvoorbeeld voor verkeerslichten

In de winter wordt het buiten vroeg donker, maar daar heb je binnen geen last van

Je houdt makkelijker continu één tempo aan

Je kunt zelf de helling bepalen

Voordelen van buiten lopen



Hardlopen op een natuurlijke ondergrond is belastender voor je gewrichten, maar het heeft ook voordelen. Zo kan het verschil van ondergrond - van gras tot asfalt en kiezelstenen - de trainen intensiever maken. Je traint je billen en benen ook wat meer buiten, omdat je benen niet zoals op de loopband vanzelf naar achteren geduwd wordt.

Mentale gezondheid

Hardlopen heeft een stressverlagende werking, waar je het ook doet. Beweging zet sowieso zoden aan de dijk. Maar de frisse buitenlucht zou meer mentale gezondheidsvoordelen hebben.

Meer voordelen van buiten lopen:

Het is minder saai en eentonig dan de loopband

Een frisse wind kan verkoeling geven als je het warm krijgt

Als je traint voor een wedstrijd buiten, is het slim om ook buiten te trainen zodat je went aan verschillende ondergronden

Je kunt gezellig je hond meenemen als je die hebt

Calorieën

Dan: waar verbrand je meer calorieën mee? Dr. John Porcari, directeur van het programma Clinical Exercise Physiology aan de Universiteit van Wisconsin, is van mening dat je meer calorieën verbrandt als je buiten loopt. “Je verbrandt waarschijnlijk ongeveer 3 tot 7 procent meer calorieën door buiten te lopen dan op een loopband,” legt hij uit. “Als je op een loopband rent, helpt de bewegende band je een handje om vooruit te komen. Daarnaast heb je geen windweerstand op de loopband, want je blijft immers op dezelfde plek.”

Hellingshoek

Wel kun je meer uit je loopband halen, als je dat wil. Zo kun je de helling extra hoog zetten, bijvoorbeeld op 12%, waardoor de training zwaarder wordt en je meer calorieën verbrandt. In het vlakke Nederland is het niet altijd mogelijk om bergopwaarts te rennen, maar op een loopband kan dat wel. Volgens John Porcari staat 1% helling op de loopband al gelijk aan de extra weerstand die je hebt als je buiten loopt.

Warme ruimte

Daarnaast kun je meer calorieën verbranden door in een warme ruimte te rennen. Over de buitentemperatuur heb je natuurlijk geen controle, maar over de binnentemperatuur wel. John legt uit dat je 1 tot 5 procent meer verbrandt op een warme dag en dat geldt dus ook voor een warme ruimte. “Omdat je lichaam meer bloed naar je huid moet pompen en de warmte die je hebt opgebouwd, moet afbreken, verbrand je een beetje meer calorieën.”

Bron: Santé, Womens Health