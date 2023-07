Verdrinkingsgevaar: zó help je iemand in nood

De verdrinkingscijfers over 2022 werden onlangs gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Veel slachtoffers van verdrinking

Van de 105 mensen die vorig jaar verdronken, waren 73 inwoner van Nederland. De overige 32 waren bijvoorbeeld toeristen of tijdelijke werknemers. In de afgelopen tien jaar verdronk 74% in open water en 20% in en om het huis, bijvoorbeeld in bad. Onder alle slachtoffers waren bovengemiddeld veel zestigplussers. De cijfers beslaan alleen accidentele verdrinkingen. Overige verdrinkingen, bijvoorbeeld door verkeersongevallen en zelfdodingen, zijn niet meegenomen.

Dít moet je (niet) doen

Zie je iemand in de problemen in het water? Dan is de specifieke situatie altijd bepalend bij het bieden van hulp, zo vertelt Marc van der Jagt, persvoorlichter van Reddingsbrigade Nederland aan Libelle.

“Duik er in ieder geval níet zomaar achteraan als je iemand in de problemen ziet, want je weet de oorzaak niet”, luidt het belangrijkste advies. “Het kunnen bijvoorbeeld temperatuurverschillen in het water zijn, waardoor je zelf ook in de problemen kunt komen. Bovendien kan iemand zich aan je vastklampen.” In alle paniek kan het slachtoffer daarmee ook de redder in nood brengen. Wat dan wel wijsheid is? “Bel bij een noodsituatie of grote problemen altijd eerst 112. Houd vooral heel goed in de gaten waar de persoon in kwestie zich bevindt, zo mogelijk samen met andere omstanders. Houd contact met de drenkeling, probeer deze naar de kant te praten, werp een hulp- of redmiddel toe of reik iets aan.”

Bepalende factoren

De plek van het noodgeval is één van de bepalende factoren. De zee, een meer, een plas, een kanaal en een zwembad zijn omgevingen met ieder eigen kenmerken en risico’s. “Een kind in nood op twee meter afstand van het strand is een heel ander verhaal dan iemand die midden op een plas in de problemen raakt. Het maakt uit of je drie stappen naar zo’n kind kunt zetten of veraf op de kant staat. Ook een slachtoffer op een boot trekken is anders dan naar iemand toe zwemmen. Er zijn allerlei situaties denkbaar en die vergen allemaal een andere aanpak”, aldus Van der Jagt.

Zó voorkom je verdrinkingsgevaar

Preventie is natuurlijk altijd het belangrijkste. Zorg er daarom voor dat je de zaken goed op orde hebt, zo adviseert Van der Jagt. “Ga je te water? Dan moet je zwemveilig zijn en je zwemvaardigheden hebben bijgehouden. Ga anders niet verder dan je knieën. Kies bij voorkeur een plek waar toezichthouders aanwezig zijn. En zorg ervoor dat je de omgeving kent en je bewust bent van de risico’s. Weet waar je te water gaat en ga nooit alleen het water in. Doe je dat toch? Zorg er dan voor dat iemand je in de gaten houdt.”

De meeste verdrinkingen in open water gebeuren op plekken waar geen toezicht wordt gehouden en mensen spontaan te water gaan.

Last van blaasjes na het zwemmen? In onderstaande video zie je wat helpt tegen zwemmersjeuk.

Bron: NOS.nl