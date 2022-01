Vergeet bitcoin, in déze designertassen wil je investeren

De één vindt het belachelijk om honderden euro’s neer te tellen voor een merk, de ander geeft met alle liefde en plezier haar zuurverdiende spaarcenten uit aan een designertas. Wat je er ook van vindt: weggegooid geld is het zeker niet.

Inspiratie uit voorgaande seizoenen

Er zijn een aantal tassen die je na verloop van tijd voor een hoger bedrag kunt verkopen. Meer geld vragen voor een tweedehands tas. Hoe dan? Resale website Open for vintage legt aan Marie Claire uit dat high-end designers zich laten inspireren door voorgaande seizoenen. Zo bracht Dior in 2018 opnieuw de iconische Saddle Bag uit en in dat zelfde jaar bracht Fendi de Baguette Bag opnieuw uit. Doordat de tassentrends uit het verleden weer worden aangehaald, worden ook de originele exemplaren meer waard.

Chanel-tas:

Marije van Ham, mede-eigenaar van resale website Touched vintage, vertelde aan NU.nl dat de waarde van sommige tassen wel met zo’n 300 tot 400 euro kan toenemen. Soms ligt die prijs nog hoger: zo kocht Marije zelf eens een Chanel-tas voor 2.000 euro. Inmiddels is de prijs voor diezelfde tas gestegen naar 7.400 euro.

Deze tassen stijgen in waarde

Wil je een tas kopen als investering? Dan is het belangrijk dat je eerst goed je research doet. Niet elke dure tas stijgt in waarde. Het gaat vooral om merken die lange wachtlijsten hebben en die met vakmanschap tot stand komen. Deze tassen zijn volgens online veilingsite Catawiki flink in waarde gestegen:

Birkin-handtas van Hermès

Grote kans dat je weleens van de Birkin-handtas van Hermès hebt gehoord. De kans is echter klein dat-ie daadwerkelijk in je kast hangt: naast dat je soms zes jaar op een wachtlijst staat, zijn de tassen peperduur. Een Hermès tas van krokodillenleer is te koop vanaf 9.000 euro en de prijs kan oplopen tot zelfs 2 miljoen euro. De waarde van deze tas stijgt elk jaar met 14,2 procent.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door GINZA XIAOMA (@hermes_ginza_xiaoma) op 21 Jan 2022 om 6:00 PST

Boy Bag van Chanel

De Boy Bag van Chanel werd in 2011 geïntroduceerd, maar is al flink in waarde gestegen. Zo kost een tas uit de nieuwe collectie in 2022 5.100 euro terwijl de tas in 2013 rond de 3.000 kostte.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Gil Zepeda ⚜️ (@gilzepeda_) op 21 Jan 2022 om 6:13 PST

Jackie Bag van Gucci

De Jackie Bag van Gucci staat bekend om haar gebogen halvemaanvorm en is vernoemd naar Jackie Kennedy. De tas werd ontworpen in de jaren ‘50 en is flink in prijs gestegen. De vintage exemplaren worden met 100 procent winst verkocht en de nieuwere tassen met 50 procent winst.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Simona Mazzeo (@pomellavintage) op 21 Jan 2022 om 6:32 PST

Klassieke Flap Bag van Chanel

Naast de Boy Bag is ook de Flap Bag van Chanel een goede investering. De tas kwam in 1955 op de markt en was het eerste model voor de hogere klasse die over de schouder gedragen kon worden met een draagketting. Bij deze tas kun je 200 procent rendement verwachten op de aankoopprijs, afhankelijk van het type leer en de hardware.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Mademoiselle DeLuxe (@mademoiselledeluxe83) op 21 Jan 2022 om 6:17 PST

