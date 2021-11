Vergeet glühwein: warme Aperol is hét nieuwe winterdrankje

In de winter heb je misschien niet zo’n zin in een frisse mojito of een koud glas wijn. Buiten is het immers al koud genoeg. Glühwein en Irish coffee ken je onderhand ook wel. Gelukkig is daar een nieuw winterdrankje in cocktailland, dat nét even anders is dan alles wat je al kent. Zie daar: warme Aperol.

Je kent dit drankje misschien van de frisse zomerversie: Aperol Spritz. Je kunt er zelfs lekkere sorbets van maken. Maar de winterversie is toch net even anders. In plaats van het te serveren met ijsklontjes en schijfjes sinaasappel, verwarm je de ingrediënten voor deze Aperol.

Warme Aperol

Om warme Aperol te maken heb je het volgende nodig:

300 ml Aperol

500 ml appelsap

750 ml droge witte wijn

3-4 el sinaasappelsiroop

1 biologische sinaasappel

De sinaasappel mag je in plakjes snijden. Vervolgens vul je een pan met alle ingrediënten en laat je het geheel langzaam opwarmen op middelhoog vuur. Het mengsel mag niet koken!

Serveren

Als het warm genoeg is, haal je de warme Aperol van het vuur en giet je het in glazen of mokken. Garneer de glazen met de plakjes sinaasappel. Wil je iets meer sjeu en visueel spektakel toevoegen? Doe dan een kaneelstokje in ieder glas. Dat staat leuk én is ook heel lekker bij dit drankje. Iets lekkers erbij? Wat dacht je van deze romige Aperol cheesecake? Of deze sinaasappel-Aperol cake?

