Verrassend advies: laat je koelkast eens open staan!

Turbulentie

Onderzoekers uit Maleisië besloten zich eraan te wagen: is het nu echt beter om de koelkast steeds weer dicht te doen in die vijf minuten dat je 'm actief gebruikt? Niet als je geen zogenaamde turbulentie wilt, is de uitkomst van hun onderzoek. Wanneer je de koelkast namelijk steeds open en dicht doet, komt er warme en vochtige lucht in de koelkast. Dat gebeurt ook wanneer je de koelkast iets langer open laat staan, maar dan een stuk langzamer. Er zijn dan namelijk veel minder luchtstromingen. Door ‘m dus niet constant open en dicht te doen, hoeft je koelkast minder hard te werken om de temperatuur te behouden.

Voorwaarden

Het advies om je koelkast open te laten staan geldt natuurlijk voor de korte duur. Wanneer je de koelkast echt een half uur open laat staan, heb je juist een hogere energierekening en minder verse producten in je koelkast. Gewoon weer dicht doen dus. Doe je ‘m na verloop van tijd weer open? Zwaai dan niet te hard met de deur, want dan geef je de luchtstroming een flinke boost, en daarmee dus ook je energierekening.

Bron: RTL nieuws en ResearchGate.