Verrassend: ook voor deze 5 klachten kun je het beste naar de fysio

Van tandenknarsen tot en met duizeligheid: loop er niet te lang mee rond en neem eens contact op met de fysio.

Tandenknarsen

Als je veel aan het tandenknarsen of kaakklemmen bent, is je eerste gedachte waarschijnlijk dat je langs de tandarts moet voor een bitje. Toch kun je beter langs de kaakfysiotherapeut gaan. Een bitje lost het probleem meestal niet helemaal op, terwijl kaakfysiotherapie wel de uitkomst kan zijn. “Tandenknarsen kan het gevolg zijn van een verhoogde spanning van de spieren rondom het kaakgewricht”, legt fysiotherapeut Steffie Schoenmakers uit. “Fysiotherapeuten die zich bezig houden met kaakproblemen, ook wel orofaciale fysiotherapie genoemd, kijken naar de samenhang van de positie van het hoofd en de spanning in het lichaam, evenals de (dis)balans tussen belasting en belastbaarheid.”

Ademhalingsproblemen

Ook als je last heb van ademhalingsproblemen is het slim om een afspraak te maken bij de fysio. “Ademhalingsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals een ophoping van slijm, een verkramping van de spieren rond longblaasjes zoals astma of hyperventileren. Daarnaast kun je problemen hebben met ademhalen doordat je een verkeerde ademhaling hebt, ook wel disfunctioneel ademhalen genoemd.” Volgens Schoenmakers kan een fysiotherapeut helpen bij het opnieuw aanleren van de juiste ademhaling of technieken uitleggen gericht op het losmaken van slijm.

Incontinentie

Er zijn verschillende vormen van incontinentie. De meest voorkomende is stressincontinentie. Dit wil zeggen dat er urineverlies ontstaat wanneer er inspanning plaatsvindt, zoals sporten, traplopen of springen. Schoenmakers: “Het probleem zit ’m vaak in de bekkenbodemspieren, deze kunnen te gespannen of juist ontspannen zijn.” Een fysiotherapeut die hierin is gespecialiseerd wordt een bekkenfysiotherapeut genoemd. "Door middel van oefeningen en advies kan hij of zij de pijnklachten laten afnemen."

Hoofdpijn

Heb je veel last van hoofdpijn en voelt het dan als een drukkende, knellende pijn aan beide kanten van je hoofd, alsof er een strakke band om je hoofd zit? Dan kun je last hebben van spanningshoofdpijn. In dat geval kun je het best naar een fysiotherapeut gaan. “De oorzaak van deze hoofdpijn is dat de spieren in de nek, de musculus trapezius ofwel monnikskapspier, te gespannen zijn. Dat kan een trekkend gevoel veroorzaken aan de schedel, wat hoofdpijnklachten oplevert.” Een fysiotherapeut kan deze spanning door middel van een massage of andere behandeltechnieken zoals stretching en dry needling laten afnemen, met als gevolg dat de pijnklachten kunnen verminderen.

Duizeligheid

“Een voorbeeld van duizeligheid waarvoor je naar de fysiotherapeut kunt gaan, is draaiduizeligheid. Dit wordt ook wel Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD) genoemd”, zegt fysiotherapeut Schoenmakers. Deze klachten ontstaan wanneer er te snel van positie veranderd wordt, zoals voorover buigen of gaan zitten. “Deze vorm van duizeligheid heeft te maken met het evenwichtsorgaan in je oren en de kristallen die zich hierin bevinden. Een fysiotherapeut kan je dan de zogenoemde Brandt-Daroff-oefeningen geven.”

