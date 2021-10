Verslonst je partner? Zó kun je dat aankaarten zonder kwetsend te zijn

Want zoals we allemaal weten: goede communicatie is het halve werk - of zelfs meer.

Een beetje slonzig is oké

Dat we soms maar al te graag in onze joggingbroek op de bank liggen met ons haar in een knot en twee verschillende sokken aan, is geen verrassing. En ook over het feit dat we soms dagen achtereen liever géén groenvoer en wél zoetigheid naar binnen werken, doen we niet geheimzinnig. Maar we weten wanneer het tijd is om het roer om te gooien, en de gezonde gewoontes weer op te pakken.

Verminderde aantrekkingskracht

Merk je echter dat je partner in de ongezonde gewoontes blijft hangen, en er daardoor ongezonder uit begint te zien? Dat kan ook impact op jouw gemoedstoestand hebben - om over een verminderde aantrekkingskracht nog maar te zwijgen. Hoe kaart je dat aan, zonder dat je je partner kwetst?

Afknapper

Michelle Afont is relatietherapeut en vertelt aan lifestylewebsite Poosh dat ze dit vaak ziet gebeuren als mensen langere tijd samenzijn. “Het is een frustrerende situatie om in te verkeren. Het is niet alleen een enorme afknapper, maar kan ook respectloos voelen.”

Twee redenen

Afont legt uit dat ze vaak twee redenen ziet voor dit gedrag. Wanneer er geen depressie of mentale problemen aanwezig zijn, kán jullie relatie de oorzaak zijn. “Als je partner zijn of haar gewoonten verandert als je langer samen bent, betekent dit een van twee dingen: hij/zij ziet je als vanzelfsprekend en verwacht dat je je desondanks tot hem/haar aangetrokken blijft voelen, óf hij/zij geeft om wat voor reden dan ook niet meer om de relatie.”

Open communicatie

Toch hoeft dit niet te betekenen dat jullie relatie ten einde loopt. Michelle Afont benadrukt dat het wel zeer belangrijk is om het ongemakkelijke gesprek te voeren. “Je gevoelens opkroppen zal alleen maar wrok creëren.” Om ervoor te zorgen dat het gesprek zo goed mogelijk verloopt, is het aan te raden om echt te vertellen wat je voelt, zónder met het vingertje te wijzen. Dit geeft je partner de ruimte om ook te kunnen vertellen wat er speelt. Misschien is er wel een oorzaak voor het gedrag waarvan je niet op de hoogte bent.

Ultimatum

Werkt dit niet, en verslonst je partner uit luiheid? Dan is het stellen van een ultimatum soms een gemakkelijke en doeltreffende manier. Afont: “Je kunt alle intimiteit uitstellen, tot je partner zichzelf weer toonbaar maakt en beter verzorgt. Dat zou je partner zomaar in een hygiënisch hoge versnelling kunnen dwingen.”

Als je deze twee tips een paar weken volhoudt, garandeert liefde- en passievlogger Guusje dat je relatie meer in balans komt. Succes!

