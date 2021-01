Waarom knoflook een wondermiddel is als je verkouden bent

Er zijn honderden pillen op de markt die je zou moeten slikken om je weerstand te ondersteunen. In coronatijd vliegen deze weerstandboosters over de toonbank als warme broodjes. Maar werkt het echt? Keuringsdienst van waarde komt met het verlossende antwoord.

Vitamine C, vlierbessenextract, bijenspeeksel: je kunt het zo gek niet bedenken of het is te koop bij de drogist. En al deze dingen worden verkocht onder het mom ‘weerstandbooster‘. Keuringsdienst van waarde was benieuwd of al deze middeltjes je weerstand echt goed doen, of dat het slechts gaat om een loze belofte. Het programma deed daarom onderzoek naar deze supplementen.

Een patatje voor de weerstand

Hoogleraar Martijn Katan heeft een duidelijke mening over weerstandboosters. “Onzin”, zegt hij. “Ik zal niet zeggen dat er gemalen kerstbomen in zitten, maar veel beter is het niet.” Iemand die geen vitamine C binnenkrijgt, kan inderdaad ziek worden, volgens Katan. “Maar dat hoef je niet uit potjes te halen. Dat krijgt iedereen gewoon binnen met wat je normaal eet.” Volgens de hoogleraar zit er zelfs vitamine C in aardappel en dus ook in patat. “Je hebt niet zo gauw een tekort”, voegt hij daar aan toe. Dat je voedingssupplementen zou moeten slikken om je weerstand te ondersteunen, is volgens hem dus onnodig.