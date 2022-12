Verwijderen maar: déze vier sterrenbeelden hebben geen geluk met datingapps

Deze vier sterrenbeelden kunnen namelijk nog zo hun best doen, maar datingapps zijn helaas niet voor ze weggelegd.

1. Leeuw

Sorry Leeuw, maar jij en datingapps gaan niet samen. Dat heeft te maken met één minder goede eigenschap van jezelf. Je bent namelijk gek op aandacht. Nou is dat niet zo erg, maar je houdt er ook van om lang en gedetailleerd over jezelf te praten, zonder onderbroken te worden. In het echte leven kom je daar vaak mee weg dankzij je charme. Maar in de digitale wereld komt dat toch iets minder charmant over. Het goede nieuws is dat je ze face to face allemaal om je vinger windt.

2. Schorpioen

De charme van de Schorpioen? Dat is haar mysterie. Dat werkt lastig via een datingapp. Daar wil men namelijk in een korte tijd zoveel mogelijk te weten komen over zijn of haar gesprekspartner, om in te kunnen schatten of er een match is. Maar zo snel laat Schorpioen zich liever niet in de kaarten kijken. Het resultaat? Die eerste date komt er vaak niet eens van, omdat Schorpioen iets té vaag blijft.

3. Steenbok

De Steenbok heeft geen romantische vezel in haar lichaam. Wat ze wel heeft? Een enorme eisenlijst. Met die eisenlijst swipet ze door de datingapps. Heeft ze een match? Dan zal ze die persoon aan kritische vragen onderwerpen. Helaas komen de meeste mensen niet door haar strenge selectie. Weet je wat je beter kunt doen, Steenbok? De wijde wereld in gaan. Zo kom je erachter dat iemand waarvan je het niet verwacht je zomaar kan betoveren.

4. Maagd

De Maagd voelt zich veilig bij een datingapp. Ze is analytisch, georganiseerd en kijkt het liefst de kat uit de boom. Daarom lijkt zo’n datingapp in eerste instantie ideaal voor haar. Zo kan ze de boel eerst even aftasten voor ze in het diepe springt. Maar wat blijkt? Maagd is zó comfortabel in die positie, dat die sprong in het diepe er vaak helemaal niet meer van komt. Ze besteedt uren aan swipen, maar een eerste date durft ze zelden aan te gaan. Het resultaat blijft daardoor uit.

Bron: Freundin