Viezigheid op je beeld? Zó maak je je schermen makkelijk en snel schoon

We leggen je de beste manier uit om je schermen van een goede schoonmaakbeurt te voorzien.

Neem voorzorgsmaatregelen

Elektrische apparatuur bevat, jawel, elektriciteit. Voorkom ongelukken door te beginnen met een belangrijke stap: het ontkoppelen van je apparatuur van elektriciteit. Bovendien is het verstandig om je apparatuur ook uit te zetten en af te laten koelen. Wacht minimaal 5 minuten voor je met het schoonmaakwerk begint. Wel zo veilig!

Je schermen schoonmaken

Verwijder de viezigheid. Een belangrijke stap van het schoonmaakproces is het vooraf verwijderen van stof en andere viezigheid. Dit kun je het beste doen met een microvezeldoek, omdat deze de stof goed opneemt en niet verder verspreidt. In het geval van een telefoon of tablet hebben ook je speakers en oplaadbeurt een poetsbeurt nodig. Die neem je het beste onder handen met een klein borsteltje óf, maar doe hier wel voorzichtig mee, de stofzuiger.

Gebruik een reinigingsspray of water. Breng een reinigingsspray of water aan op het gewenste scherm om de schoonmaak van je schermen nóg grondiger te maken. Er zijn speciale reinigingssprays voor schermen, die voor een piekfijn resultaat zorgen en ook nog eens beter zijn voor de schermen van je elektrische vrienden.

Trek rechte banen van boven naar beneden. Veeg je scherm met de reinigingsspray of het water én door middel van de microvezeldoek in rechte banen schoon. Op deze manier behaal je het beste resultaat, omdat je hierdoor geen nieuwe viezigheid creëert.

Maak het scherm droog. Net zoals met het Net zoals met het lappen van je ramen , is ook de manier waarop je je scherm droogmaakt of laat drogen een belangrijke stap. De beste manier om je schermen droog te maken is door een nieuwe (niet dezelfde als net, dus!) microvezeldoek te pakken en je scherm hiermee af te drogen. Deze verwijdert de laatste restjes én voorkomt vervelende strepen en nieuwe vlekken.

Belangrijk om op te letten

Let op de reinigingsproducten die je gebruikt. Gebruik nooit agressieve vloeibare reinigingsproducten voor het reinigen van je apparatuur. Middelen zoals alcohol of chloor kunnen elektronische apparaten permanent beschadigen. En dat zou zonde zijn, toch?

Gebruik geen föhn om het droogproces te versnellen. We snappen dat het gebruiken van een föhn misschien verleidelijk is, maar geduld is - in dit geval letterlijk én figuurlijk - een schone zaak. Door het gebruiken van een föhn kan er namelijk vocht in de apparatuur komen, wat mogelijk schade oplevert. Ook kunnen je apparaten er oververhit van raken.

Houdt rekening met de oleophobic coating. Deze coating beschermt het scherm deels tegen, bijvoorbeeld, het vet van je vingers. Als deze beschadigt, zal je je apparatuur in no-time opnieuw (en ook nog eens veel vaker) moeten schoonmaken.

Vermijd ruwe en papieren handdoeken zoals keukenrol. Deze is misschien voor de hand liggender dan een föhn, maar evengoed slecht. Ruwe en papieren handdoeken kunnen het scherm namelijk beschadigen, omdat ze microkrassen achterlaten.

Aftercare

Ben je klaar met het schoonmaken en (laten) drogen van je schermen? Wacht dan wederom even tot je je apparaten weer aanzet. Voorkomen is immers beter dan genezen en dit is écht beter voor je eigen veiligheid - en van die van de mensen om je heen.

Is je telefoon in het water gevallen? In dat geval heeft schoonmaken vaak weinig zin. Wat wel helpt? In onderstaande video leggen we je uit hoe je je grote vriend kunt redden.

Bron: HappyClean