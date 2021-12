Vijf fijne kerstcadeaus voor wie altijd haast heeft

1. Planner

Planner van HEMA Beeld HEMA

Een gouden regel: alles staat of valt met je planning. Zeker wanneer je het altijd druk hebt, is een planner een absolute must-have. En in zo'n stijlvol exemplaar als deze wordt dat ineens een stuk leuker.

2. Handige fruitsnijder

Fruitsnijder Beeld Bol.com

Te weinig tijd zou nooit een reden moeten zijn om je gezonde tussendoortjes over te slaan. Deze vierdelige fruitsnijder bespaart je een paar minuten tijdens het aardappels schillen, appels snijden of ontpitten van je mango. Ligt deze fruitsnijder van € 25,- net boven je budget? Dan kan je natuurlijk altijd nog kiezen voor een simpele maar minstens zo handige appelsnijder.

3. Inspirerend boek

Boek Beeld Bol.com

De ondertitel zegt het al: ‘rust vinden in een drukke wereld'. De Koreaanse boeddhistische monnik Sunim deelt fijne wijsheden om meer rustpunten te vinden in het dagelijks leven, en laat het belang zien van sterke relaties met anderen. Volgens deze man ook heel belangrijk: vergevingsgezind en mild zijn tegenover jezelf. Een inspirerend cadeau voor de feestdagen, die je voor een kleine € 16,- op de kop tikt.

4. Koken voor de hele week

Kookboek Beeld Bruna

Een boek van een heel andere orde: In 2 uur koken voor de hele week. Het moet mensen met een drukke agenda als muziek in de oren klinken. De 16 gevarieerde en evenwichtige menu’s zijn ingedeeld naar seizoen, en laten zien dat je verschillende gerechten op één moment kunt koken. Ook fijn: je haalt dit efficiënte kookboek voor nog geen tientje in huis.

5. Vershoudbakjes

Vershoudbakjes Beeld Hema

Goed, om vershoudbakjes zo los te geven is misschien nét iets te praktisch als kerstcadeau, maar ze sluiten natuurlijk wel heel mooi aan op het kookboek. Al die gerechtjes moet je tenslotte toch ergens kwijt, en met slechts € 3,- voor drie bakjes kunnen ze er nog prima bij onder de boom.