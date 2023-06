Vinted laat de Belastingdienst meekijken: vanaf dít bedrag krijgen ze een seintje

Verkopen op Vinted kan voor best een leuk zakcentje zorgen, helemaal als je weet welke zoekwoorden je moet gebruiken. Een spaarpotje waar de Belastingdienst tot nu toe niets mee te maken heeft gehad, maar helaas gaat daar verandering in komen. Vanaf januari 2024 gaat Vinted aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel omzet gebruikers hebben gemaakt op het platform. Dat wordt door Europese richtlijnen verplicht.

Seintje naar de Belastingdienst

Als het woord Belastingdienst valt, zijn mensen al gauw ongerust. Want betekent dat doorspelen van informatie ook direct dat je belasting moet gaan betalen voor elk kledingstuk dat je op Vinted verkoopt? Nee, dat is gelukkig niet zo. Vinted heeft in een reactie laten weten dat er vanaf januari 2024 een automatisch seintje naar de Belastingdienst gaat als iemand meer dan 30 items óf voor meer dan 2000 euro heeft verkocht.

Vinted en de blauwe envelop

Maar ook als je daaraan voldoet, valt er niet meteen een blauwe envelop op de deurmat. De Belastingdienst zegt hierover tegen RTL Nieuws: “Of je belasting moet betalen over je verkopen is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Als je het alleen hobbymatig of in privésfeer doet, ben je geen ondernemer en hoef je geen btw of inkomstenbelasting te betalen. Dat wordt anders als je het op grotere schaal doet en winst kunt verwachten”.

Bron: RTLNieuws.nl