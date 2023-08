Wordt je telefoon warm tijdens het opladen? Houdt dan rekening met dít belangrijke gevolg Beeld Getty Images

Voelt je telefoon warm aan tijdens het opladen? Dít moet je daarover weten

Is het je weleens opgevallen dat je telefoon warm wordt zodra je ’m oplaadt? Een beetje warm is gelukkig niet erg, maar te heet is niet goed voor het apparaat.