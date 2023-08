Voelt jouw werk nutteloos? Misschien heb je een ‘bullshitbaan’

Vooral mensen die werkzaam zijn in financiën, de verkoop en het bedrijfsleven uitten zich in het onderzoek negatief over hun functie. Zij beantwoordden de meeste vragen over hoe zinvol zij hun werk achtten met ‘nooit’ of ‘zelden’ en gaven twee keer zo vaak aan dat ze hun werk nutteloos vonden. Het onderzoek, uitgevoerd door socioloog Simon Walo van de Universiteit van Zürich, werd verricht onder ruim 1800 werknemers uit 21 verschillende branches.

Compleet zinloos

Maar wat is een ‘bullshitbaan’ nu precies? Volgens de Amerikaanse antropoloog David Graeber, die het begrip in 2013 introduceerde, gaat het om ‘een vorm van betaald werk dat zo compleet zinloos, onnodig of verderfelijk is, dat zelfs de werknemer het bestaan ervan niet kan rechtvaardigen’. Bullshitbanen zouden vooral worden veroorzaakt door routinematige werkzaamheden, weinig autonomie en slecht management.

Graeber beweert dat meer dan de helft van de moderne banen zinloos is. De wereld zou er volgens hem zelfs op vooruitgaan als een deel van deze banen zou worden geschrapt, omdat ze enkel schulden en andere ellende zouden creëren. Voorbeelden van nutteloze functies zijn volgens de antropoloog onder andere het werk van receptionisten, lobbyisten, consultants, telemarketeers en sommige managers.

Vier op de tien

Bullshitbanen waren in het verleden vaker onderwerp van studie. Uit onderzoek van Intermediair en Schouten & Nelissen bleek dat maar liefst vier op de tien Nederlanders hun werk zinloos vond. Ander onderzoek, door Robert Dur van de Erasmus Universiteit en Max van Lent van Universiteit Leiden, liet zien dat een kwart van de internationale bevolking naar eigen zeggen (deels) zinloos werk verrichtte.

Hoewel de uitkomsten van de onderzoeken variëren, is één ding duidelijk: een (te) groot deel van de bevolking voert werk uit dat door henzelf als nutteloos wordt beschouwd. Dat is volgens socioloog Walo van het onderzoek in Zürich zorgwekkend. ‘‘77 procent van de mensen vindt het belangrijk om een baan te hebben die nuttig is voor de samenleving’’, beweert hij. “Ook is herhaaldelijk gebleken dat mensen er echt onder lijden als ze een maatschappelijke nutteloze baan hebben.’’

De motivatie van werknemers zou er volgens verschillende studies dan ook flink op vooruitgaan wanneer ze het gevoel hebben dat ze met hun werk een waardevolle bijdrage aan de maatschappij leveren. Maar ook voor het geluksgevoel blijkt een nuttige baan essentieel.

Tips

Voor wie momenteel gevangen zit in een bullshitbaan, heeft hoogleraar Dur enkele belangrijke tips. Kijk ten eerste naar aspecten in je huidige baan die verbeterd kunnen worden. Misschien kunnen die ellenlange en weinig constructieve wekelijkse vergaderingen worden geschrapt. Stel je hierover proactief op naar je collega’s: wie weet delen zij dezelfde mening. Probeer daarnaast je werk uitdagender te maken door, waar dat mogelijk is, doelen voor jezelf te stellen. Zo werk je ergens naartoe, wat aan de eindstreep een gevoel van voldoening geeft.

Zie je weinig groeimogelijkheden in je huidige baan? Ga in dat geval op zoek naar een baan die je wél het gevoel geeft dat je ertoe doet. Zo’n stap is niet altijd makkelijk, maar vaak wel nodig om weer een gezonde dosis geluk en eigenwaarde te ervaren. En dat is toch het belangrijkste dat er is?

Bron: Scientias, Intermediair, Erasmus Universiteit