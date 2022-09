Volgens deze weersvoorspelling krijgen we géén witte kerst dit jaar

Meteoroloog Helga van Leur deelt een interessante kiekjes op Twitter. Deze foto’s weergeven de kans op sneeuw komende winter en dat ziet er slecht uit voor alle sneeuwliefhebbers.

Slecht vooruitzicht

Op de foto zie je een wereldkaart vol groen en rood. De groene landen kunnen meer sneeuw dan normaal verwachten, terwijl de kans op sneeuw in de rode landen juist een stuk kleiner zal zijn. Helaas kleurt Nederland donkerrood. ‘Volgens deze winterverwachting krijgen we in december, januari en februari minder sneeuw dan gemiddeld...’, schrijft Helga. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we dus geen witte kerst krijgen.

Definitie ‘witte kerst’

Wist je dat er pas van een witte kerst gesproken kan worden als er in De Bilt een gesloten sneeuwdek ligt op Eerste én op Tweede Kerstdag? Een paar sneeuwvlokjes op één van de dagen betekent dus niet dat het een witte kerst is. Er moet echt op beide dagen een sneeuwdek zonder gaten liggen.

Afwachten

Maar... de tijd zal het leren. In drie maanden tijd een hoop veranderen en meteorologen hebben het vaker mis gehad. Bovendien weet je het in Nederland maar nooit, het weer kan zo omslaan. Zo’n winterverwachting hangt namelijk van veel factoren af. Fingers crossed!

Bron: Ben Noll Weather