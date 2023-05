Volle maan op 5 mei: déze invloed heeft dat op jouw leven

Een volle maan is mooi om naar te kijken, maar is meer dan dat. Achter dit verschijnsel gaat veel meer schuil dan je misschien denkt, en heeft ook grote invloed op je leven. Mocht je je in de week van 5 mei anders voelen dan normaal, dan is dat dus niet gek.

Volle maan op 5 mei

De volle maan van mei staat in het teken Schorpioen. Volgens Happinez vraagt dit teken je om naar binnen te keren en de diepgang op te zoeken. Geen oppervlakkige gesprekken, maar tonen wie je écht bent. Daarnaast is dit volgens de astrologie de perfecte tijd om jezelf te ontwikkelen en een beter mens te worden. Schorpioen staat voor transformatie en zet je aan tot nadenken over hoe je wilt veranderen.

Bloemenmaan

De volle maan van deze maand wordt door NASA ook wel de bloemenmaan genoemd. Niet geheel toevallig, want het verwijst naar de periode van het jaar waarin alles weer in bloei staat en de temperaturen stijgen. Volgens Cosmopolitan geldt dat niet alleen voor de natuur, maar ook voor jezelf. “Het is tijd om de zaadjes die je tijdens de vorige volle maand hebt geplant, te laten bloeien”, lezen we in het tijdschrift. Het grijpt weer terug op die transformatie van de Schorpioen en laat zien dat deze maand gemáákt is om aan jezelf te werken. In eerste instantie kan dat nog spannend voelen en lijkt het eerder een einde, maar naarmate de maand vordert voelt het als een fantastisch, nieuw begin, aldus ABC News.

Volgens astrologen is een volle maand als deze hét moment om je dromen na te jagen. De kans dat een levensveranderende gebeurtenis plaatsvindt is rondom de bloemenmaan groot. Als je daarbij veel intense gevoelens ervaart, moet je je niet laten afschrikken: dat is nou eenmaal de invloed van de maan in Schorpioen.

