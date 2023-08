Volle mailbox na je vakantie? Raadpleeg dan dít stappenplan

Terwijl je pas nog met een cocktail aan het zwembad lag, zit je nu alweer achter je bureau, wachtend tot de uren voorbij tikken. Zo’n overgang van vakantie naar werk is altijd even slikken, maar een uitpuilende mailbox maakt al helemaal dat je het liefst het eerste het beste vliegtuig terugpakt. Gelukkig valt dit eenvoudig op te lossen.

1. Voorkomen is beter dan genezen

Wie haar mailbox voor vertrek goed achterlaat, zal bij terugkomst minder snel overspoeld worden door een oerwoud aan mailtjes over van alles en nog wat. Hoe pak je dat aan? Door je in ieder geval uit te schrijven voor onbelangrijke automatische e-mails, zoals nieuwsbrieven waarvoor je je ooit hebt ingeschreven (en die je nooit leest).

Daarnaast is een out-of-office-bericht onmisbaar, waarin je duidelijk vermeldt bij welke collega(’s) mensen tijdens jouw afwezigheid met hun vragen terechtkunnen. Draag tot slot je werk zo goed mogelijk over, zodat vragen niet alsnóg op jouw bordje terechtkomen. Meer tips over hoe je je werk goed afsluit zodat je zorgeloos op vakantie kunt, lees je in dit artikel.

2. Sorteer op afzender

Nu jouw mailbox met de juiste voorbereiding hopelijk niet al te erg overstroomt, kun je verder met de volgende stap: je mails sorteren op afzender. “De meeste namen herken je. Zo weet je snel of iets belangrijk is of niet’’, zei professional organizer Els Jacobs eerder tegen Libelle. “Ga daarna voor de quick wins, daarmee bedoel ik: beantwoord korte vragen meteen. Zo werk je in een uur misschien wel vijftig mails weg. Dat geeft een goed gevoel en je ziet door de bomen het bos weer.’’

3. Lees van nieuw naar oud

Eenmaal gesorteerd op afzender? Begin dan met lezen bij de meest recent ontvangen mail van die persoon. Veel e-mails hebben een houdbaarheidsdatum. De kans is groot dat de oudste e-mail in de reeks tijdens jouw afwezigheid allang behandeld is. Als mensen immers doorhebben dat je niet aanwezig bent, zoeken ze vaak al snel naar een andere oplossing. Meestal mailen ze dat er ook nog eens achteraan, waardoor de mailstapel zich alleen maar meer ophoopt. Ga er dus vanuit dat de oudste mails echt zo belangrijk niet meer zijn en begin bovenaan. Op die manier voorkom je dat je mails aan het afwerken bent die eigenlijk al even als niet verzonden kunnen worden beschouwd.

4. Categoriseer

Om extra overzicht voor jezelf te creëren, kun je ervoor kiezen om je mails te categoriseren. Dit doe je tijdens het lezen van de mails in de derde stap. Mails die geen antwoord (meer) behoeven, denk hierbij aan spam, maar bijvoorbeeld ook aan uitnodigingen voor vergaderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, gooi je direct weg – dat ruimt meteen op. Mails die juist niet kunnen wachten, pin je bijvoorbeeld vast of geef je een vlaggetje. Dit is een eenvoudige manier om in één oogopslag te zien welke mails prioriteit hebben (en welke niet).

5. Begin met snel

In het verlengde van stap vier (en enigszins overlappend met stap twee): begin met de mails die je binnen een paar minuten (zeg drie) kunt beantwoorden. Om voor jezelf inzichtelijk te maken welke mails dit zijn, kun je bijvoorbeeld bepalen dat je deze ‘snelle’ mails vastpint, terwijl je de wat bewerkelijkere e-mails een vlaggetje geeft. Een andere optie is het aanmaken van mappen.

Probeer het beantwoorden van je mails niet tussen de bedrijven door te doen, maar blok echt even een uurtje (of meer) in je agenda om deze taak af te ronden. Zo hou je je volledige focus bij het beantwoorden van de mails, wat er geheid toe leidt dat je véél sneller klaar bent.

Bron: Freundin, Driessen, Timemanagement.nl