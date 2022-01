Een hartverwarmende maaltijd voor koude winterdagen: Japanse maaltijdsoep met noedels (ramen).

Voor 4 personen: • 1,8 l varkens- en kippenbouillon (zie recept)

• 3 el witte misopasta

• 3 el rode misopasta

• 4 el chiliolie

• 1,5 el geraspte gember

• 4 porties ramennoedels Topping:

• 400 g chashu

• 2 verse maïskolven (of 150 g maïskorrels uit blik)

• 1 el olie

• 120 g verse spinazie

• 180 g verse taugé

• 4 bosuitjes, gesneden

• 4 gemarineerde eieren (zie verderop in dit recept)

• zout



Chashu voor 6 personen:

• 200 ml water

• 250 ml Japanse sojasaus

• 200 ml mirin

• 3 hele bosuitjes

• 10 cm gember, in dunne plakjes

• 3 teentjes knoflook, geplet

• 2 tl zout

• 1,2 kg buikspek Gemarineerde eieren:

• 6 eieren

• 100 ml Japanse sojasaus

• 50 ml mirin

• 100 ml water

• 1 el grof gehakte gember Bereidingstijd: 55 min. + 10-24 uur marineren (eieren) en 1 nacht marineren (vlees). Kcal.: 1574 p.p.

Maak de gemarineerde eieren een dag van tevoren. Breng water aan de kook, leg de eieren erin en zet het vuur laag. Kook de eieren 3 min., ze moeten echt zachtgekookt zijn. Alleen een vloeibare dooier neemt straks de smaak van de lekkere marinade op. Spoel de eieren na het koken af met koud water tot ze volledig zijn afgekoeld. Breng sojasaus, mirin, water en gember aan de kook en laat 5 min. sudderen. Laat deze marinade wat afkoelen en giet in een bak. Pel de eieren, leg ze in de marinade en laat 10-24 uur marineren in de koelkast.

Bereid ook de chashu een dag van tevoren. Verwarm de oven voor tot 150 °C en meng water, sojasaus en mirin in een braadpan of ovenschaal met hoge rand. Voeg bosuitjes, gember, knoflook en zout toe. Leg het spek met de zwoerd naar onder in het vocht, waarbij het vlees tot ongeveer de helft onder komt te staan. Leg het deksel op de pan of dek af met aluminiumfolie en zet het vlees in het onderste deel van de oven. Verlaag de oventemperatuur tot 125 °C en braad het vlees 4 uur. Draai het na 3 uur om, nu met het zwoerd naar boven. Neem het vlees uit de oven en laat het afkoelen in de jus. Dek af met huishoudfolie en zet een nacht in de koelkast.

Breng de bouillon voor de ramen aan de kook en laat op laag vuur sudderen. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Snijd 400 g chashu in dunne plakjes en leg deze in groepjes van 4 op een bakplaat. Breng een grote pan water met zout aan de kook. Meng de misopasta, chili-olie en gember in een kommetje. Snijd de maïskorrels van de kolven. Zet een koekenpan met 1 el olie op het vuur, bak de maïs hierin goed aan en breng op smaak met zout. Blancheer de spinazie en taugé in een zeef in het kokende noedelwater zodat de groenten enigszins garen en spoel af met koud water. Vul 4 kommen met heet water zodat ze warm worden. Rooster het vlees 5 min. in de oven, gebruik eventueel een brander voor extra kleur en smaak. Klop het misomengsel en de bouillon door elkaar. Giet het hete water uit de kommen en vul ze met het miso-bouillonmengsel. Kook de noedels 45 seconden in ruim kokend water, bij voorkeur in een (noedel)zeef om ze er snel uit te halen als ze klaar zijn. Laat uitlekken en doe ze in de kommen bouillon. Garneer met vlees, maïs, taugé, bosui, spinazie en eieren. Serveer eventueel met extra chiliolie voor meer pit.

DASHIBOUILLON Voor 2 liter:

• 2 l koud water

• 30 g kombu

• 20 g bonitovlokken (katsuobushi)

• 10 gedroogde shiitakes

• handje gedroogde visjes (optioneel) Meng alle ingrediënten in een grote kom, dek af met huishoudfolie of een deksel en laat 3-12 uur staan op kamertemperatuur. Hoe langer, hoe meer smaak (als de bouillon 12 uur heeft gestaan, moet hij mogelijk wat worden verdund met water). Maar na 3 uur is hij ook goed te gebruiken. Verwarm de bouillon tot ongeveer 80 °C, niet laten koken, dan gaat een deel van het aroma en de smaak verloren. Neem de pan van het vuur en laat 5 min. staan. Breng de bouillon bij het serveren op smaak met zout of tare (Japanse saus) naar keuze. Bereidingstijd: 10 min. + 3-12 uur trekken. Kcal.: 16 per kom

Op z’n Japans

Recepten voor de lekkerste bouillons, noedels en toppings, met vlees, vis of vega. Libelle mag 5 exemplaren weggeven. Kans maken? Ga naar libelle.nl/ramen.

Ramen € 20,95 (Good Cook)

Tekst en receptuur: Tove Nilson | Fotografie: Roland Persson en Jonas Cramby