Vijftien uur vliegen om op een peperduur oord te genieten van 25+ graden? Nee, dank u. Bovendien is het beter voor het milieu om het vliegtuig niet te pakken en wie heeft er tijd voor of zin in al dat Schiphol-gezanik? Ook is het helemaal niet nodig om eindeloos te reizen om vakantie te vieren. Your own slice of paradise vind je gewoon in Europa, met slechts een paar uurtjes in de auto. Dus hup, koffers in de achterbak, Charles Aznavour op de radio, een boterhammetje mee voor onderweg, en op naar die paradijselijke vakantiebestemming met de bolide.

1. Rügen (7 uur rijden vanaf Utrecht)

Het Duitse eiland Rügen is bij veel mensen nog onbekend, maar deze onontdekte parel verdient veel meer aandacht. Het is het grootste eiland van Duitsland en ligt in de Oostzee. Een eiland mag je het eigenlijk niet echt noemen, want Rügen is met een hangbrug verbonden met het vasteland, de stad Stralsund. Het is erg populair onder Duitsers en als je de plaatjes van deze bestemming - waar je vanaf Utrecht maar 7 uur voor hoeft te rijden - ziet, dan snap je wel waarom.

2. Basel (7 uur rijden vanaf Utrecht)

Basel staat bekend om zijn idyllische historische centrum en de vele kunstmusea die je er kunt bezoeken. Zin in een iets cultureler citytripje deze zomer? Dan is dit jouw bestemming! En het mooie: in Zwitserland zijn vele prachtige bossen te vinden. Genoeg ongerepte natuur om te bezoeken en om in te wandelen. Als je de auto dan tóch bij je hebt...

3. Normandië (6,5 uur rijden vanaf Utrecht)

Langgerekte stranden, blauw water, spierwitte krijtrotsen. Normandië heeft alles wat je zoekt op jouw relax-zomervakantie én nog een beetje meer. Heerlijk eten, lieve stadjes, een goede hike voor de sportieveling. En já, ook talloze uitkijkjes waar je Instagrammable foto’s kunt schieten om later thuis je fotoboeken mee vol te plempen. Want, geloof ons: van deze bestemming zul je nog lang nagenieten.

4. Görlitz (7,5 uur rijden vanaf Utrecht)

We doen de citytripper nog een plezier, en wel met Görlitz. Dit historische Duitse stadje is een waar sprookjesoord. Krullerige gebouwen, pastelkleuren, idyllische straathoekjes en fotogenieke torens. En dat alles onder een milde zomerzon en een temperatuur rond de 20 graden. Inpakken die auto!

5. Champagnestreek (5,5 uur rijden vanaf Utrecht)

Vergeet wijnen, wijnen, wijnen! Deze zomer gaan we voor bubbels, bubbels, bubbels. En wel op de plek waar dat het beste kan: in de Champagnestreek. Onder het genot van een sissend druivensapje geniet je hier van uitzichten waarvan je ondersteboven raakt (en nee, dat komt echt niet alleen door de alcohol). Felgroene wingerd zo ver het oog reikt, bedekt onder de rode nevel van de zonsondergang. En voorzien van prachtige natuurgebieden waar je met je bootje kunt varen, helemaal à la The notebook. Daar slaan we gráág Schiphol voor over.

6. Kent (6 uur rijden vanaf Utrecht)

Misschien niet de eerste bestemming waaraan je denkt bij paradijselijk, maar het Britse Kent heeft behoorlijk wat schoonheid te bieden. Dit graafschap wordt ook wel de ‘tuin van Engeland’ genoemd. Groene heuvels, lange stranden, alles wat je nodig hebt voor een idyllische vakantie aan het water. Als de stilte je teveel wordt, sta je in 1,5 uur in de reuring van Londen.

7. Romantische Strasse (5,5 uur rijden vanaf Utrecht)

Nee, hier kun je zeker niet alleen met een date naartoe. De Romantische Strasse in Duitsland dankt zijn naam aan het gevoel dat toeristen overhielden aan het bezoeken van deze 385 kilometer lange route door Beieren. Ook jouw hart gaat ongetwijfeld sneller kloppen van de filmische tussenstops op deze route. Je begint bij de rivier de Main, vanwaar je de bruine bordjes volgt. Onderweg vind je indrukwekkende rivierdalen, ongerepte bossen en frisse groene weiden waar je je een heuse Maria von Trapp zult wanen. De cultuurliefhebber zal vallen voor de middeleeuwse steden en dorpen zoals Rothenburg ob der Tauber en Dinkelsbühl, die perfect bewaard zijn gebleven en waar je het middeleeuwse leven nog kunt proeven. Ook het sprookjesachtige kasteel Neuschwanstein is een ongekende eyecatcher. En met de vele witte Alpentoppen om je heen, waan je je echt in andere sferen. Ben je daardoor aangestoken? Dan kun je aan het einde van de Romantische Strasse, aan de voet van de Duitse Alpen, je vakantie vervolgen in de bergen.

Snikhete auto deze zomer? Zó laat je de auto in 20 seconden afkoelen.

Bron: Romantischestrasse.nl, Germany Travel, 27 Vakantiedagen, Visit Kent, Ruegen.de, Frankrijk Vakantieland, 3 op reis.