Voor deze twee sterrenbeelden wordt februari de beste maand van 2022

Er breken spannende tijden aan voor de Stier en de Leeuw. Voor deze twee sterrenbeelden zal februari de beste maand van het jaar worden. Dit zeggen de sterren erover:

Stier

Stieren zullen hectische tijden gaan beleven in februari, maar wel op een goede manier. De nieuwe maan op 1 februari heeft namelijk nieuwe krachten ontketend en zal de weg vrijmaken voor professionele roem, erkenning én geluk. Stieren overtreffen daardoor alles en iedereen. Dat betekent: alles wat ze doen, zal een succes zijn. Hoewel je je in januari het liefst onder een kleedje verstopte op bank, zal februari aanvoelen als een nieuwe start. Je hebt zin in het leven en staat open voor nieuwe uitdagingen. Geniet ervan!

Leeuw

Of het nu voor werk of plezier is: in februari 2022 ligt de focus van de sterren op persoonlijke relaties. Misschien ga je samenwonen, trouwen of verbreek je juist een vervelende, langdurige zakelijke relatie. De keuzes die je maakt, zorgen hoe dan ook voor een fijn gevoel van liefde of opluchting. De volle maan op 16 februari geeft de Leeuw de nodige motivatie om eindelijk een langverwachte wens in vervulling te laten gaan. Het doel is handbereik, dus laat gaan enkele kans onbenut.

Stress? Met deze 3 tips van een neuropsycholoog word je helemaal zen:

Bron: Freundin.de