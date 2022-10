Voor je viervoeter: 3x hondenkoekjes die je zelf kunt maken

Aan de slag en bakken maar!

Wortelkaas muffins

Ingrediënten

2 kopjes volkorenbloem

1 eetlepel bakpoeder

1 kop geraspte kaas

1 kop wortels

2 grote eieren

1 kop melk

1/2 kop plantaardige olie

Zo maak je de wortelkaas muffins:

Verwarm de oven voor op 150 graden Celsius en vet de muffin bakvorm in met boter of olie. Meng de volkorenbloem samen met het bakpoeder en voeg de kaas toe. Klop de eieren los in een aparte kom, voeg de melk en olie toe en meng het geheel goed. Giet dit mengsel over de droge ingrediënten en meng alles tot een glad beslag. Vul de bakvorm voor driekwart en bak de muffins gaar in 20-25 minuten. Laat ze goed afkoelen en bewaar de koekjes op een koele en droge plek.

Let op: middelgrote en grote honden mogen één muffin per dag eten, kleine honden een halve muffin.

Banaanpindakaaskoekjes

Ingrediënten

140 gram volkorenbloem

50 gram havermout

1 ei

80 gram pindakaas

1 rijpe banaan, geprakt

Zo maak je de banaanpindakaaskoekjes:

Verwarm de oven voor op 150 graden Celsius. Voeg alle ingrediënten samen in een kom en meng het tot een stevig deeg. Is het deeg te vochtig? Voeg dan nog wat bloem toe. Bestuif je werkblad met bloem en rol het deeg uit tot een dikte van 1 cm. Gebruik een leuk vormpje of je vrije hand om figuurtjes te maken. Leg de koekjes op en vel bakpapier en bak ze 25 minuten tot ze licht gekleurd zijn. Bewaar ze op een koele en droge plek.

Let op: middelgrote en grote honden mogen twee koekjes per dag (afhankelijk van de grootte), kleine honden één koekje.

Tonijnkoekjes

Ingrediënten

1/2 blikje tonijn op waterbasis

125 gram tarwebloem

1 ei

eetlepel havermout of brinta

Zo maak de tonijnkoekjes:

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Meng de tonijn, tarwebloem, het ei en havermout of Brinta en kneed het tot een deegbal. Bestrooi het aanrecht met wat bloem om te voorkomen dat het deeg vastplakt. Rol het deeg uit tot een dikte van zo’n halve centimeter en steek hier vormpjes uit met koekvormpjes. Leg de koekjes op een bakplaat met bakpapier en bak ze zo’n 20 tot 30 minuten in de oven.

Let op: middelgrote en grote honden mogen twee koekjes per dag (afhankelijk van de grootte), kleine honden één koekje.

Last van hondenharen op vloer? Zó verwijder je ze gemakkelijk met een bezem:

Bron: Libelle.be, Hondleiding