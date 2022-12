Voor onder de boom: dit zijn de leukste kalenders voor 2023 Beeld Royal Press Europe

Koningshuiskalender 2023

De fotografen van Royal press agency zijn er als de kippen bij als er iets te doen is rondom de Europese royals. Hun mooiste kiekjes van onze eigen Oranjes zijn verzameld in de Koningshuiskalender 2023. Omdat ze het verdient, is er ook een variant met alleen Máxima erop.

Beeld Uitgeverij Osjato

Scheurkalender 2023 met de Meilandjes

Het was een spannend jaar voor de Meilandjes. Dochter Maxime stapte in het huwelijksbootje, Erica en Martien kochten een pension in Noordwijk en volgend jaar komt er een boek uit over Chateau Meiland. Voor wie geen genoeg krijgt van de showbiz-familie, is er de scheurkalender 2023 met de Meilandjes. Iedere dag krijgen we een uniek kijkje in het dagelijks leven van het gezin, met een foto, geinig weetje of iconische quote.

Voor onder de boom: dit zijn de leukste kalenders voor 2023 Beeld Hallmark

Marjolein Bastin kalender

Marjolein Bastin kennen we natuurlijk van haar prachtige natuurillustraties voor Libelle. Naast de Libelle Natuuragenda 2023, is er nu ook een kalender, zodat je de mooiste werken van Marjolein aan je muur kunt hangen.

Voor onder de boom: dit zijn de leukste kalenders voor 2023 Beeld Standaard Uitgeverij

Dagelijkse kost scheurkalender

Iedereen kent wel iemand die heel blij wordt van de Belgische tv-kok Jeroen Meus en zijn programma Dagelijkse kost. Iedere dag scheur je een makkelijk recept van deze smakelijk kalender af, waardoor je nooit meer met de vraag ‘wat eten we vandaag?’ zit.