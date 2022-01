Vooral deze 3 sterrenbeelden worden blij van de kleine dingen in het leven

En daar kunnen we allemaal wat van leren, want vooral in deze gekke tijd is het belangrijk om stil te staan bij wat we wél hebben en mogen. Onderstaande sterrenbeelden zien altijd de positieve kant en gaan met veel optimisme door het leven. Ze weten precies wat ze nodig hebben om gelukkig te zijn. En laten dat nu simpele dingen zijn, die jij en ik waarschijnlijk ook best meer mogen waarderen.

Tweelingen

21 mei tot en met 21 juni

Ongelukkig zijn is geen optie voor Tweelingen. Het zijn van nature gelukkige mensen, die ondanks alles positief blijven. Het glas is bij hen altijd halfvol. Ze laten geen negatieve gedachten in hun hoofd toe en daardoor gaan ze vreugdevol en optimistisch door het leven. Een prachtig herfstblad, de eerste sneeuwvlokken, een regenboog of een bus nét halen, maken Tweelingen echt vrolijk.

Schorpioen

23 oktober tot en met 21 november

De Schorpioen vindt persoonlijke voldoening heel belangrijk. Gelukkig zijn staat hoog op haar prioriteitenlijstje. Bovendien wil ze altijd het beste van zichzelf laten zien en is daarom bijna altijd vrolijk en loyaal. In vergelijking met anderen vindt de Schorpioen het geluk al in kleine dingen, die anderen vaak over het hoofd zien omdat ze zo druk zijn.

Boogschutter

22 november tot 20 december

Boogschutters bruisen van optimisme en niks kan dit gevoel verminderen. Mocht ze een keer een slechte dag hebben of zich somber voelen, dan weet ze zichzelf in no-time weer op te vrolijken. Dit doet ze (heel slim) door tijd voor zichzelf te nemen, haar favoriete eten te koken (of te bestellen) en haar favoriete serie te kijken.

Wies’ ultieme geluksmoment heeft alles te maken met samenzijn:

Bron: Freundin.de.