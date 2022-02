Vriendschapscake bakken? Dit is het recept voor Herman-cake

Dat delen wij met liefde met je én we leggen je ook uit waar dit gezellige bakritueel vandaan komt.

Wat is een Herman-cake?

Een Herman-cake is als het ware een eetbare kettingbrief. Als je de zogenoemde Herman-cake ontvangt, krijg je eigenlijk een hompje deeg dat voornamelijk bestaat uit gist. Je krijgt er een recept bij dat beschrijft hoe je de cake af moet maken en de rest van het deeg vervolgens weer doorgeeft. Het maken van het deeg duurt in totaal negen dagen. Dan maak je er een aantal porties van, waarvan je een gedeelte doorgeeft aan vrienden en/of familie. Zo kunnen zij er ook mee aan de slag en op hun beurt porties van het deeg ook weer doorgeven.

Er gaat wel wat tijd en verzorging in deze cake zitten, maar dan heb je ook wat!

Waarom heet het ‘Herman’?

Herman-cake is eigenlijk afgeleid van Herman-brood, dat stamt uit de jaren 80. En nee, daarmee is het baksel niet vernoemd naar de zanger. Herman staat eigenlijk symbool voor iemand die voor de gezelligheid bij je komt aanwaaien, maar vervolgens blijft plakken. Een soort vriend, die je na verloop van tijd uit liefde ook graag weer uitzwaait. Hoe dan ook: of je nu de Herman-cake of het Herman-brood maakt, het principe blijft hetzelfde.

Zo maak je de Herman-cake

Dag 1

Op dag 1 begin je met het maken van het deeg. Meng 100 gram suiker, 225 gram bloem, 7 gram gist en 250 milliliter lauwwarm water tot een deeg. Gebruik geen metalen kom, maar een glazen, keramieken of plastic exemplaar. Zorg ervoor dat de kom ruim genoeg is. Bewaar het deeg vervolgens op kamertemperatuur en dek het af met een vochtige theedoek. Het moet de komende dagen gaan gisten. Dag 2

Roer even met een houten lepel door het deeg en dek het weer af met een vochtige theedoek. Dag 3

Roer opnieuw met een houten lepel door het deeg en dek weer af met een vochtige theedoek. Dag 4

Gooi 250 milliliter melk, 150 gram bloem en 200 gram suiker bij het deeg en roer het geheel goed door elkaar. Dek alles weer af met een vochtige theedoek. Dag 5

Roer het geheel opnieuw even door met een houten lepel en dek het af met een vochtige theedoek. Dag 6

Roer ook vandaag met een houten lepel en dek het weer af met een vochtige theedoek. Dag 7

Ook vandaag roer je met een houten lepel door het leeg en dek je het af met een vochtige theedoek. Dag 8

Je raadt het al: roer de boel weer om met een houten lepel en dek opnieuw af met een vochtige theedoek. Dag 9

De laatste dag! Voeg opnieuw 250 milliliter melk, 150 gram bloem en 200 gram suiker aan de kom toe. Roer alles door elkaar en verdeel het Herman-deeg in 5 porties. Hou zelf één portie en verdeel de rest met deze handleiding onder je vrienden.

En, aan wie geef jij de Herman-cake door?

