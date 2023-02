Vrouw (30) ontdekt tijdens zwangerschap dat ze twee vagina’s heeft

Ja, je leest het goed. Dit ontdekte ze tijdens haar zwangerschap. Ze vertelt het hele verhaal op TikTok.

Pijnlijke seks

Toen Scarlett jong was, had ze (nog) ergens last van. Totdat ze in haar late tienerjaren seksueel actief werd. Elke poging tot penetratie bezorgde haar ondraaglijke pijn. Zelfs en tampon kon ze niet inbrengen. Ze bleef proberen, maar tevergeefs. In de tussentijd bracht ze jaren door met het bezoeken van verschillende doktoren en het ondergaan van testen die zo pijnlijk waren dat ze telkens bloedde. De artsen konden niks vinden. “Toen ze me vertelden dat het allemaal tussen mijn oren zat, schaamde ik me nog meer en voelde ik me erg gebroken.” Pijnloze seks heeft ze sindsdien nooit gehad, maar omdat de artsen niets konden vinden, ging ze regelmatig door die pijn heen.

Twee vagina’s

Scarlett raakte zwanger en na een paar pijnlijke baarmoederonderzoeken en inwendige echo’s moet Scarlett na 21 weken zwangerschap een spoedoperatie ondergaan vanwege een verkorte baarmoederhals. Tijdens de operatie komt de arts erachter dat ze ‘tussenschot’ heeft, lopend van de achterkant van haar vagina tot net niet aan de ingang. Kortom: Scarlett had twee vagina’s.

Variatie op Uterus Didelphys

Scarlett haar situatie is een variatie op Uterus Didelphys, een aandoening waarbij een vrouw een dubbele baarmoeder en baarmoederhals heeft. Het tussenschot (longitudinal vaginal septum) loopt in dit geval nog verder door, waardoor de vagina gesplitst wordt. De dokter heeft tijdens de operatie het tussenschot mee verwijderd.

Heel zeldzaam

Hierdoor veranderde de arts de twee vagina’s in één. Eindelijk kon Scarlett genieten van pijnvrije seks. Wel zei de arts dat ze ongelooflijk veel geluk had. “Als ik op natuurlijke wijze van de baby zou zijn bevallen met dat ‘septum’ nog op zijn plaats en dus twee vagina’s, zou ik zijn doodgebloed”, zegt de emotionele Scarlett in video een TikTok. “Ik deel dit omdat het heel, heel zeldzaam is. Misschien kan het iemand helpen die worstelt met dezelfde pijn.”

De video van Scarlett waarin ze haar opvallende verhaal deelt, is inmiddels al meer dan 10 miljoen keer bekeken.

Bron: TikTok