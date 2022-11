Vrouwen met deze naam worden in 2023 ten huwelijk gevraagd

Weet je al jaren hoe je droomjurk eruitziet en fantaseer je over de aankleding van de grote dag, zonder dat er überhaupt een verlovingsring om je vinger zit? Dan is er nu een grappige manier waarop je kunt achterhalen of je de Pinterest-inspiratie en trouwtrends volgend jaar nodig hebt.

Ten huwelijk gevraagd worden in 2023

De Nederlandse vrouw stapt met een gemiddelde leeftijd van 31,8 jaar voor het eerst in het huwelijksbootje. Voor het zover is, moet de grote dag natuurlijk gepland worden. Laten we er voor het gemak van uitgaan dat je daar pak ’m beet een jaar over doet. Dan is de gemiddelde vrouw 30 jaar op het moment van het aanzoek.

Nu we dat weten, kunnen we kijken welke namen drie decennia geleden populair waren. Want de kans is dus groot dat die vrouwen volgend jaar druk bezig zijn met trouwjurken passen, uitnodigingen versturen en een playlist samenstellen voor het feest na de ceremonie.

Iris

Lisa

Laura

Michelle

Anne

Maria

Melissa

Sanne

Kelly

Johanna

Anna

Kim

Anouk

Tessa

Chantal

Eline

Eva

Denise

Manon

Esther

Lotte

PS: Wil het maar niet opschieten met het aanzoek? Maak dan eens dit kipgerecht. Het werkt al sinds 1982.

Sanne heeft haar hele leven geworsteld met haar gewicht en voelde zich daardoor erg onzeker. Toen haar eerste man haar na anderhalf jaar huwelijk voor een ander verliet, ging Sanne drie jaar door een heel diep dal. Ze dacht nooit meer te gaan trouwen, tot ze Jori ontmoette. Hij liet haar weer in de liefde geloven en vroeg haar heel romantisch ten huwelijk.

Bron: Jongensenmeisjesnamen