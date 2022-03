Vrouwen met deze sterrenbeelden zijn de beste kattenbaasjes

Denk jij eraan om een kat te nemen? Maar weet je niet helemaal zeker of je geschikt bent als kattenbaasje? Of weet je dat zelf wel, maar ben je benieuwd of dat ook in de sterren geschreven staat?

Steenbok

De Steenbok, Waterman en Leeuw zijn volgens de astrologie de beste kattenbaasjes. Katten worden net als de Steenbok geleid door Saturnus. Dat is de planeet van beperkingen en verantwoordelijkheden. Dat betekent dat katten het fijn vinden als hun grenzen gerespecteerd worden en hun talenten gezien worden. Daar tegenover vindt een Steenbok het fijn om een sterke basis te hebben en geven ze ook niet te snel op. Dat zorgt ervoor dat ze het vertrouwen van een kat gemakkelijk kunnen winnen en ze een liefdevolle band op kunnen bouwen.

Waterman

De Waterman is het pérfecte kattenbaasje. Ook dit sterrenbeeld wordt geleid door Saturnus, maar is daarnaast wat afstandelijk en excentriek. Maar als ze iemand leuk vinden, houden ze dan ook oneindig veel van diegene. Dat geldt niet alleen voor personen, maar ook voor katten. Daarnaast vinden ze het leuk om te spelen met een kat, maar vinden ze het ook prima als ze even wat afstand nemen. Alles wat een kat wil van zijn baasje.

De Leeuw

De Leeuw wordt geleid door de zon, het tegenovergestelde van de andere twee sterrenbeelden. En dus ook het tegenovergestelde van de kat. Maar tóch kunnen die twee prima door een deur. Omdat ze elkaar aanvullen. Een kat brengt de rust die de drukke Leeuw wel kan gebruiken. De Leeuw staat zelf graag in de belangstelling en neemt de kat daar vrolijk in mee. Lees: oneindig veel foto's en video's op social media. #kattenvrouwtje



Bron: Freundin.de